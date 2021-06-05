領展39億購穗商場 去年仍虧蝕 出租率僅七成 月收入千萬元人幣

明報記者 陳偉燊

根據領展的披露，是次收購廣州物業所屬公司及旗下公司，在去年度分別錄得稅後虧損2691.65萬港元及145.17萬元人民幣，為其於2019年初收購北京京通羅斯福廣場之後，第二次遇到同類情况。集團是次收購太陽新天地購物中心的作價，相比5月24日的估值33.5億元折讓4.3%。該項目於2012年竣工，位於廣州馬場西側，為珠江新城所屬區份最大購物中心。現時商業物業樓高8層另加4層地庫，零售面積逾9萬平方米，並且提供800個泊車位，並已簽下198份租約，佔零售面積之可租用總面積約70.3%。整個項目每月總收入1060.52萬元，零售部分佔1001.62萬元。

資產負債率預計升至約20%

太陽新天地購物中心約68%租約於2021年至2023年到期待續租。根據該商場的官網，主要租戶有廣百百貨、Uniqlo、博士蛙、稻香及屈臣氏等。領展展示的資料顯示，商場現有租戶中，餐飲、娛樂及生活方式，以及時裝配飾三大行業租戶，各佔總收入約41.9%、19.7%及12.5%比重。領展擬將該商場重新定位為綜合優閒目的地，有意重開百貨店、引進年輕及時款品牌，甚至強化體育及幼兒用品租戶組合。

隨着收購完成，領展過去6年累計斥資約378.54億元，在境外收購9個項目，內地物業組合佔比將達16.6%。資產負債率預計將由約19.2%升至約20.4%。

王國龍：長遠仍帶來穩定收入

領展行政總裁王國龍表示：「這次收購貫徹領展投資組合多元化的業務策略，預期帶來長遠穩定的收入。」他又稱，廣州的消費品零售市道於今年首季錄得強勁反彈；太陽新天地購物中心相鄰地帶中長期正醞釀重建，他預期物業將進一步受惠於上班族及居民客群的增長。

植耀輝：對股價未有太大影響

耀才證券研究部總監植耀輝認為，儘管領展今次收購廣州商場所屬公司本身有虧損，但其出價較估值有折讓，收購規模與此前的收購項目相若，不見得會對股價有太大影響。領展昨日收報74.1元，跌0.4%，較恒生指數0.17%的跌幅為大。