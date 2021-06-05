領展39億購穗商場 去年仍虧蝕 出租率僅七成 月收入千萬元人幣

【明報專訊】領展（0823）去年連環收購海外商業項目後，今年將焦點重回內地，繼較早前完成收購上海七寶萬科廣場50%權益後，再下一城。該集團昨日落實向華平投資及翰德集團的兩名創辦人劉栩及王海寶為首公司，收購廣州市天河區馬場路36號太陽新天地購物中心。總代價32.047億元（人民幣‧下同），即近39億港元，將以現金儲備及債務融資撥付，預計6月份完成收購。現時該物業已訂198份租約，佔零售面積可租用總面積約70.3%。
明報記者 陳偉燊
根據領展的披露，是次收購廣州物業所屬公司及旗下公司，在去年度分別錄得稅後虧損2691.65萬港元及145.17萬元人民幣，為其於2019年初收購北京京通羅斯福廣場之後，第二次遇到同類情况。集團是次收購太陽新天地購物中心的作價，相比5月24日的估值33.5億元折讓4.3%。該項目於2012年竣工，位於廣州馬場西側，為珠江新城所屬區份最大購物中心。現時商業物業樓高8層另加4層地庫，零售面積逾9萬平方米，並且提供800個泊車位，並已簽下198份租約，佔零售面積之可租用總面積約70.3%。整個項目每月總收入1060.52萬元，零售部分佔1001.62萬元。
資產負債率預計升至約20%
太陽新天地購物中心約68%租約於2021年至2023年到期待續租。根據該商場的官網，主要租戶有廣百百貨、Uniqlo、博士蛙、稻香及屈臣氏等。領展展示的資料顯示，商場現有租戶中，餐飲、娛樂及生活方式，以及時裝配飾三大行業租戶，各佔總收入約41.9%、19.7%及12.5%比重。領展擬將該商場重新定位為綜合優閒目的地，有意重開百貨店、引進年輕及時款品牌，甚至強化體育及幼兒用品租戶組合。
隨着收購完成，領展過去6年累計斥資約378.54億元，在境外收購9個項目，內地物業組合佔比將達16.6%。資產負債率預計將由約19.2%升至約20.4%。
王國龍：長遠仍帶來穩定收入
領展行政總裁王國龍表示：「這次收購貫徹領展投資組合多元化的業務策略，預期帶來長遠穩定的收入。」他又稱，廣州的消費品零售市道於今年首季錄得強勁反彈；太陽新天地購物中心相鄰地帶中長期正醞釀重建，他預期物業將進一步受惠於上班族及居民客群的增長。
植耀輝：對股價未有太大影響
耀才證券研究部總監植耀輝認為，儘管領展今次收購廣州商場所屬公司本身有虧損，但其出價較估值有折讓，收購規模與此前的收購項目相若，不見得會對股價有太大影響。領展昨日收報74.1元，跌0.4%，較恒生指數0.17%的跌幅為大。