迪士尼續租創紀之城3年 減租8%

月租約53萬元 呎租38元

資料顯示，華特迪士尼2015年2月起租用創紀之城5期19樓6至10室，最初月租30.47萬元，2018年續租3年，月租33.04萬元，並額外租用2至3及5室，月租24.52萬元，另亦以月租逾9.08萬元租用13室，租金共涉66.66萬元。租期同約3年，至今年5月。

換言之，華特迪士尼是次續租的樓面，並未包括2018年租用的13室，若扣除有關單位的月租，9樓2至3、5至10室在2018年續租時的租金為57.56萬元，即是次續租的月租較3年前低約4.34萬元或8%。

柯士甸路舖2100萬沽 10年升近兩成

另市場消息指出，尖沙嘴柯士甸路15B嘉華大廈地下B2舖，面積600方呎，原業主以2200萬元連租約放售，終減價100萬元或4.5%、以2100萬元易手，呎價3.5萬方呎。商舖現由日本餐廳租用，月租5.8萬元，買家可享租金回報3.3厘。原業主2011年以1800萬元購入，持貨約10年，帳面獲利300萬元或17%。