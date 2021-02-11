CCL重返185點 20個月來首見

不過，反映豪宅樓價的CCL（大型單位）報183.90點，按周跌1.12%。四大分區方面，本周均齊升，是25周（即2020年12月）、5個多月來首見；當中新界東CCL Mass最新報200.58點，重返200點水平，創97周（即2019年7月後）、約22個月新高，按周上升2.10%，升幅為10周以來最大，結束2周連跌。

海悅豪園2房逼800萬破頂

另外，各區二手屋苑續錄破頂成交。香港置業分區董事劉浩勤表示，樓齡逾22年的將軍澳海悅豪園第2座極高層E室，實用面積432方呎，2房間隔，以790萬元售出，實呎18,287元，成交價及呎價均創屋苑2房新高紀錄。原業主2016年11月以595萬元購入，持貨逾4年半，帳面賺195萬元，單位期內升值33%。

南豐新邨97貨710萬沽 24年升逾倍

鰂魚涌南豐新邨本月錄得首宗成交，中原地產分行首席分區經理楊文傑表示，南豐新邨12座低層F室，實用391方呎，屬2房則王間隔，以710萬元成交， 屬市價水平。原業主1997年5月以316萬元買入單位，持貨24年，帳面獲利394萬元或1.25倍。