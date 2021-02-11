柏傲莊III大手客佔近兩成涉逾5000票

新世界：是次入票用家家庭客為主

柏傲莊III為本港1997年後的新盤收票王，據銷售安排顯示，今日開售共分為3節：A1組，每組客必須購買2至4伙指定單位、其中1伙須為3房或4房戶；A2組，每組客可購入1至4伙指定單位、其中1伙須為3房或4房戶；B組為一般散客。新世界營業及市務總監黃浩賢表示，柏傲莊III是次入票人士，以用家及家庭客為主；撇除A1和A2組收到的5019票，B組共收到22,124個登記，佔整體入票客源近八成。

逸南昨次輪沽至少9伙

市場聚焦柏傲莊III今日首輪開售之際，恒地（0012）鴨脷洲逸南，昨晚以先到先得形式次輪推出28伙，開放式戶折實入場費467萬元，全晚售出至少9伙，包括5伙開放式戶及4伙一房戶，連同首輪售出45伙，逸南合共售出54伙，佔可售單位總數73伙的74%，套現逾3億元。

龍譽天台特色戶4388萬沽

另一方面，恒地啟德新盤THE HENLEY I 開售獲得不俗銷情，帶動同區一手特色戶餘貨成交；保利（0119）旗下已屆現樓的龍譽，最新售出一伙低座頂層連天台特色戶，為3座5、6樓A56室，實用面積1198方呎連521方呎天台，採3房間隔，成交價4388萬元、實呎36,628元，買家成交期為360日。

天璽2伙特色戶下周一起招標

其他新盤部署方面，被新地（0016）副董事總經理雷霆形容為是集團「豪宅鐵三角」組合之一的九龍站天璽，新近上載銷售安排，推出2伙分布於20座2區（海鑽璽）的特色戶招標，為12樓A、B室，單位實用面積分別2585及1157方呎、另連2011及699方呎平台，6月7日（下周一）起招標，截標日期為9月2日。