長實洪水橋新盤命名「#LYOS」涉341伙

近日主力發售港島中半山21 BORRETT ROAD、將軍澳日出康城SEA TO SKY的長實，同系正申請預售的「#LYOS」，提供341伙，預計2023年9月30日落成、樓花期長約27個月，最快本月內有機會開展宣傳。業界人士估計，「#LYOS」有可能是「Live Your Own Style」的意思，以年輕客源為主要目標。洪水橋區今年不乏其他新盤，其中泛海（0129）獨資斥逾40億元發展的洪水橋新盤，單位總數逾千伙，主打兩房戶，稍後亦將申請預售樓花。

興業希慎大埔露輝路項目申預售

此外，資料顯示，上月僅一個樓花項目入紙申請預售，為香港興業（0480）和希慎（0014）合作的大埔露輝路36號項目，涉262伙，預計明年7月落成、樓花期約13個月，屬區內低密度豪宅。至於上月獲批預售樓花同意書的樓盤，只有新世界（0017）及港鐵（0066）合作、今日首輪發售331伙的大圍站柏傲莊III（全盤提供892伙），其他主要新盤如中洲置業火炭星凱‧堤岸、宏安地產（1243）青衣薈藍，暫時仍未獲批預售。

上月樓花單位申請預售按月跌九成

美聯首席分析師劉嘉輝指出，上月只有大埔露輝路項目新申預售涉262伙，較4月錄2492伙按月跌逾89%、為4個月來低位。另上月累積待批樓花錄12972伙，比4月錄得的13602伙按月跌630伙或4.6%。