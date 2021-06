長實洪水橋新盤命名「#LYOS」涉341伙

近日主力發售港島中半山21 BORRETT ROAD、將軍澳日出康城SEA TO SKY的長實,同系正申請預售的「#LYOS」,提供341伙,預計2023年9月30日落成、樓花期長約27個月,最快本月內有機會開展宣傳。業界人士估計,「#LYOS」有可能是「Live Your Own Style」的意思,以年輕客源為主要目標。洪水橋區今年不乏其他新盤,其中泛海(0129)獨資斥逾40億元發展的洪水橋新盤,單位總數逾千伙,主打兩房戶,稍後亦將申請預售樓花。

興業希慎大埔露輝路項目申預售

此外,資料顯示,上月僅一個樓花項目入紙申請預售,為香港興業(0480)和希慎(0014)合作的大埔露輝路36號項目,涉262伙,預計明年7月落成、樓花期約13個月,屬區內低密度豪宅。至於上月獲批預售樓花同意書的樓盤,只有新世界(0017)及港鐵(0066)合作、今日首輪發售331伙的大圍站柏傲莊III(全盤提供892伙),其他主要新盤如中洲置業火炭星凱‧堤岸、宏安地產(1243)青衣薈藍,暫時仍未獲批預售。

上月樓花單位申請預售按月跌九成

美聯首席分析師劉嘉輝指出,上月只有大埔露輝路項目新申預售涉262伙,較4月錄2492伙按月跌逾89%、為4個月來低位。另上月累積待批樓花錄12972伙,比4月錄得的13602伙按月跌630伙或4.6%。