房協粉嶺工廈 申改裝4.4萬呎售樓中心

未來10年區內逾6000伙公營房屋落成

房協指出，考慮到粉嶺區只有少量地帶劃為商業用途，反映區內一直缺乏大型商業或辦公大樓，因此上述申請可加速該區轉型，並提供就業機會，以及滿足市場對該區商業物業正上升的需求。另資料顯示，房協目前在新界正在發展的專用安置屋邨，包括位於粉嶺百和路、洪水橋及古洞北的項目，預計將於未來10年相繼落成，涉逾6000個公營房屋單位。

隨着政府落實新界東北地區發展，粉嶺區工廈在過去一年接連錄多宗全幢工廈成交，如上月日清食品香港代理商有成行辦館，以2.17億元沽出持有的粉嶺安樂門街38號有成行物流中心全幢物業，以總樓面46,278方呎計，平均呎價約4689元，買家為海外註冊公司EAGLE SWIFT LIMITED。此外，今年初新加坡豐樹產業以8.1294億元、每方呎樓面地價3750元購入粉嶺安樂門街、安全街與安居街交界的工業地，成交價創新界北工業地新高。