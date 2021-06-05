萊蒙粉嶺項目申建伙數大增33倍 原批建50幢洋房 現改成1707伙分層戶

明報記者 甘潔瑩

事實上，近年新界北少有提供逾千伙的大型住宅項目。據城規會最新文件顯示，萊蒙國際持有粉嶺丈量約份第51約多個地段及毗連約3.68萬方呎政府土地，鄰近皇府山，向城規會申請改劃由「鄉村式發展」地帶改劃為「住宅（甲類）7」，地皮面積由原先約10.75萬方呎，擴大至15.88萬方呎，較去年獲批方案增加5.13萬方呎或48%。

申建5幢31層高住宅 單位平均431呎

萊蒙於項目申請上指出，有關發展地盤面積為14.79萬方呎，以5倍地積比發展，興建5幢31層高住宅大廈，提供1707伙、單位平均面積431方呎，住宅數目較去年獲批方案的50幢洋房，增加1657伙或33倍。同時，項目設安老院舍牀位120個，較過去獲批方案60個增加1倍。整個發展總樓面73.95萬方呎，較過去8.6萬方呎大增近7.6倍，預計人口約4780人。該集團亦指出，上述地點附近的發展密度已提高，如馬適路北面在粉嶺北新發展區已被劃作「住宅（甲類）1」用地，有關地積比率為6倍；另有關申請可釋放私人土地的發展潛力，通過優化發展增加住屋供應。

資料顯示，上述項目2019年9月已獲批建22幢洋房及安老院舍牀位60個，及後去年3月萊蒙申請加大發展地盤面積，將項目洋房總數由22幢增加1.3倍至50幢，另設安老院舍牀位60個，並於去年11月獲批。

新世界烏鴉落陽項目丟吉13年 去年清拆

除萊蒙外，馬適路一帶亦有多個本地發展商「插旗」，最矚目為新世界（0017）烏鴉落陽住宅項目。地皮面積約35萬方呎，原屬發展商亞細安，並已與政府完成補地價及獲准作低密度發展，地積比率0.4倍，可建樓面約14萬方呎，新世界2002年以3億元購入地皮，按政府規定，土地需要在期限內完成發展，惟新世界希望在新界東北發展時可提高地積比率，故只興建25幢3層高的「泥水洋房」，並無進行內籠裝修，且沒有出售或出租，如同「鬼城」一樣，丟吉了13年，並於去年初起清拆。

另恒地（0012）2018年以25.3億元、每方呎樓面補價4151元，完成補地價的馬適路8號項目，首期涉603伙已申請預售，最快今年內推售。至於新地（0016）上水天平山村以北持有一幅約9.8萬方呎農地，2019年曾向城規會申請作商住發展，擬建496個、平均面積518方呎單位，最快2031年落成。