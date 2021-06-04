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李曉佳：壹傳媒「救世主」早已在陣中

【明報專訊】「SH（Strong Hold，強力持有）」是今年網上熱門用詞，特別在今年股壇奇事「GME事件」中更深入民心。但筆者近日想起，原來在香港有「SH」的堅持可能更重要。事關《蘋果日報》母公司壹傳媒（0282）早前公布，國安處禁止持股約71.26%的大股東黎智英行使投票權，令公司控制權出現暗湧，但其實有一班「救世主」已在陣中，但就需要視乎他們是否抵得住誘惑，以及有沒有「SH」的決心。

現時除了壹傳媒部分董事持有一些零散股權外（連同黎智英持股約佔73%水平），並無任何其他持股逾5%須公開披露的股東，至於前特首梁振英聲稱自己是小股東，但未有披露持股數目，故亦難以猜度其影響力。

市場難免猜想如有有心、有財力人士在市場「掃貨」，或找足夠「人頭」、「代客泊車」取得餘下擁投票權的部分權益，便足以在壹傳媒股東大會提出新決議案，向現有管理層進行逼宮等行動。

恐有人「掃貨」奪投票權 向管理層「逼宮」

不過其實壹傳媒本來仍有一班「救世主」，如果他們一直願意「SH」，或許肥佬黎及一眾支持《蘋果日報》的人士便不用擔心，這些人就是一班壹傳媒的前任或現任員工。

或許是無心插柳，知道壹傳媒終有一天上市地位或控股權會受到威脅，翻查資料顯示，壹傳媒曾在2018年6月12日公布一項重要行動，向多達2485名全職僱員派發獎勵股份，此無償獎勵價值相當於任職一年以上的員工月薪、或新入職未滿一年的選定僱員月薪的一半。該批股份涉及近2.046億股，佔壹傳媒擴大後股本約7.759%，當時市值約5114.7萬元；由於肥佬黎持股現時形同作廢，這批股份實際上佔公司近三成投票權！

沒想到三年後回望，這班壹傳媒員工竟然可能成為公司的「救世主」。事關這批員工被界定為「非關連人士」，公告註明「僱員可選擇持有或於獲授股份後自行酌情出售」，意味該批股份與黎智英等人亳無糾葛，完全可以作為阻止外界干擾董事的有力護牆。

曾向員工派股份 或成阻外界干擾護牆

根據壹傳媒披露，截至2018年9月底止，公司除了1321名香港員工外，亦有約1190名台灣僱員，合共2511人，人數與獲派股份獎勵的2485名員工有輕微差距，惟即使打個折扣，相信獲贈股份的台灣員工亦有千人以上，基於在當地較難操作港股，或有機會至今仍然持股。

若上述的一眾港台壹傳媒員工始終抱有一顆「SH」的決心，無視去年黎智英因國安法被捕等消息刺激帶來的超過十倍升幅，便可以在今次出席即將來臨的股東大會行使投票權，或能成為真正左右大局的關鍵一票。

[李曉佳 財經澡堂]

相關字詞﹕股份獎勵 黎智英 澡堂 壹傳媒

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