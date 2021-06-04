葉創成：微創擬發可換股債 股價升勢料放緩

是次微創擬發行可換股債，換股價每股92.8163元，較昨日收市價64.2元溢價44.57%，若悉數轉換，將可轉換成5852萬股，佔現已發行股本約3.22%，攤薄效應有限；該可換股債將於2026年6月11日到期，雖然不附帶任何利息，但除非之前已贖回、轉換或購買及註銷者外，否則微創將於到期日按本金額的105.11%贖回。換言之，投資者即使期內不獲派息，仍可得到5.11%的資本增值；微創亦會申請該可換股債在聯交所上市及買賣。

低息集資 縱換股攤薄有限

筆者在2016年通過CFA Level 2考試時，可換股債是課程內容之一，是次撰寫本文前也重溫一遍。對於微創來說，發行可換股債可以在未來5年低息集資7億美元，若期內股價升穿換股價92.8163元，投資者選擇換股，攤薄效應有限，實屬有利。對於可換股債投資者來說，可視未來5年低息貸款予微創，換取認購權，若5年內微創股價升穿換股價，可以換股賺取較高利潤；若5年內微創股價未能突破92.8163元，債券持有人可於到期日取回105.11%金額，略有微利。

微創可換股債若在聯交所掛牌，其價格表現也會受微創股價牽動──若微創未來5年股價節節上升，愈來愈接近、甚至超過換股價92.8163元，該可換股債便類似微創股票，價格跟隨微創股價向好；若未來5年微創股價原地踏步或向下，該可換股債價格料會浮沉在發行價100元至到期贖回價105.11元之間。

部分股東或沽貨 轉買可換股債

對於現有微創股東來說，是次微創發行可換股債除日後一旦被換股而攤薄外，亦提供較股票低風險及同樣有機會在股價上升過程中得益的投資工具，有部分股東或因此沽貨轉買可換股債，這可解釋微創股價昨收報64.2元，較本周二收報70.05元跌近一成。若微創是次成功發行可換股債，筆者預期微創股價短期升勢將放緩，不太可能像過去不足兩個月上升24.78%。

筆者視微創為長期投資，由於微創今天經營涵蓋逾80個國家和地區的十二大業務集群，大部分業務仍處投資期，須投入大量資金作研發投資、資本開支及營運資金，故筆者支持微創是次發行可換股債集資，會繼續做時間的朋友，耐心持有微創。

最後一提的是，《明報》近日推出62周年限定訂閱優惠，若讀者在本欄於3月面世以來，過去3個月有參考筆者的觀點買入微創、領展（0823）、同仁堂國藥（3613）或認購京東物流（2618）獲利，懇請考慮訂閱支持《明報》。

[葉創成 創富倉]