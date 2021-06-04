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Tesla擬進軍印度 彭博：當地招兵買馬

【明報專訊】彭博社報道，特斯拉（Tesla）在印度招兵買馬，招募市場營銷及人力資源等部門在內的主管及高層，準備大舉進軍印度市場。根據職場社交平台領英（LinkedIn）的資料，曾效力保時捷（Porsche）負責印度市場售後及市場推廣業務的Samir Jain，將過檔特斯拉負責類似職務。

缺充電設施成挑戰

此外，在特斯拉效力4年的Prashanth Menon，亦被提升為特斯拉印度行政總裁，致力開發當地市場。彭博社引述知情人士稱，特斯拉正密切關注印度政府有關商品稅的公告，期望可降低印度銷售的電動車價格，並期待政府為電動車製造商提供更多獎勵措施。

由於進口稅昂貴，很多印度人負擔不起特斯拉電動車。計及稅款，特斯拉電動車的價格幾乎增加1倍，為此特斯拉部署進入印度市場。今年1月，市場就流傳特斯拉與印度多個邦洽談開設辦公室、陳列室、研發中心，並可能開設工廠。當時特斯拉行政總裁馬斯克（Elom Musk）在Twitter回應稱「一如承諾（as promised）」。如今該計劃似乎開始落實。不過特斯拉進軍印度極具挑戰，目前當地仍缺乏電動車所需的相關充電設施，因此進軍印度的計劃，取決於政府的優惠政策。

政府優惠屬關鍵

根據印度的製造業獎勵計劃（PLI），製造商可享的獎勵將逐年調高，以吸引全球主要品牌到印度設廠。

（綜合報道）

[國際金融]

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