美俄關係緊張 俄主權基金擬全棄美元資產

減輕美國制裁威脅

今次資產調動在俄羅斯央行的儲備中進行。西盧安諾夫稱，相關調動可在一個月內迅速進行。該財富基金目前持有的流動資產，35%以美元計，約值415億美元。歐元資產的比例，與美元資產相同，其餘則以人民幣、黃金、日圓和英鎊計價。在清倉美元資產後，該基金將持有40%歐元資產、30%人民幣資產、20%黃金，而日圓及英鎊則各佔5%。

野村國際貨幣策略師羅切斯特（Jordan Rochester）表示，央行將歐元轉移到福利基金，然後由央行管理來自福利基金的美元資產，暫未知央行會多快出售相關資產，若其出售所有美國國債持倉，將可能對市場產生影響。

面對美國和歐盟的制裁壓力增加，俄羅斯央行過去幾年已逐步減持美元。

（綜合報道）

[國際金融]