美俄關係緊張 俄主權基金擬全棄美元資產

【明報專訊】美俄峰會在本月中舉行前夕，美俄關係持續緊張。俄羅斯財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）表示，俄國的主權基金「國民福利基金（National Wellbeing Fund）」將移除全部美元資產，增持歐元、人民幣及黃金。相關變動所涉及的流動資產，價值約1190億美元（約9282億港元），以減少在美國制裁的威脅下，持有美元資產可能蒙受的損失。美匯指數未受此消息影響，昨晚升至90.3。
減輕美國制裁威脅
今次資產調動在俄羅斯央行的儲備中進行。西盧安諾夫稱，相關調動可在一個月內迅速進行。該財富基金目前持有的流動資產，35%以美元計，約值415億美元。歐元資產的比例，與美元資產相同，其餘則以人民幣、黃金、日圓和英鎊計價。在清倉美元資產後，該基金將持有40%歐元資產、30%人民幣資產、20%黃金，而日圓及英鎊則各佔5%。
野村國際貨幣策略師羅切斯特（Jordan Rochester）表示，央行將歐元轉移到福利基金，然後由央行管理來自福利基金的美元資產，暫未知央行會多快出售相關資產，若其出售所有美國國債持倉，將可能對市場產生影響。
面對美國和歐盟的制裁壓力增加，俄羅斯央行過去幾年已逐步減持美元。