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AMC宣布配股 三度熔斷 股價急升之際公布 曾跌三成

【明報專訊】美國就業市場持續改善，俗稱「小非農」的美國ADP私人企業職位，在5月按月增加97.8萬，增長逼近百萬大關，是去年6月以來最大增幅。與此同時，服務行業的遏抑需求被釋放，美國5月ISM非製造業指數，由4月的62.7升至64，創有紀錄以來新高。強勁的數據令投資者憂慮聯儲局提早「收水」，美股三大指數早段偏軟，納指跌近1%。不過昨晚股市大部分操作集中在影院連鎖AMC等「抱團股」。隨着散戶近期再次集體出擊，AMC在股價急升之際宣布增發股票，導致AMC昨開市前的逾20%升幅全部回吐，開市不久更三度熔斷，股價早段跌約三成，低見41.25美元。

其他「抱團股」也在昨早段股價崩跌。美國家居用品零售商Bed Bath & Beyond早段挫25%，耳機製造商Koss早段跌30%，遊戲驛站（GME）跌一成，而黑莓（BlackBerry）早段曾升逾兩成，但午夜轉跌。

AMC昨公布，可能在一段時間內出售最多1155萬股A類普通股，籌集到的資金將用於一般企業用途，包括償還債務、購買影院資產等。增發股票意味現有股東持股將被攤薄，令AMC股價受壓。事實上，AMC周二才向紐約對冲基金Mudrick Capital Management配股850萬股，籌集2.3億美元。後者即時沽出這批股票獲利，並解釋沽貨是由於AMC估值過高。AMC昨警告，投資者購買其股票可能損失全部或大部分資金。

周三市值達313億美元

AMC昨晚急挫前，一眾「抱團股」本來形勢大好。散戶紛紛透過期權合約推升股價，令空倉損失慘重，當中以AMC的空倉尤甚。根據金融分析公司S3 Partners的數據，AMC的「空軍」周三帳面虧損28億美元，令今年截至周三的虧損超過50億美元。因為當股價持續上漲，沽空者被迫要購回股票減少損失。AMC周三有超過7.1億股易手，較AMC的流通股數量還要多。截至周三，AMC市值達313億美元，高於標普500指數的一半企業。

美私企招聘狀况顯著改善

股市炒風熾熱之際，美國經濟數據持續向好。ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示，私人機構的招聘狀况近幾個月顯著改善，招聘的增長是美國經濟開始復蘇以來最大。此外，美國上周的首次申領失業救濟人數降至38.5萬，是去年3月美國疫情惡化以來，首次跌穿40萬水平。

美國勞工部將於今天公布5月非農新增職位，「小非農」被視為非農數據的前瞻。雖然全美有近1000萬人失業，但工人仍然稀缺。有分析將問題歸咎於失業救濟金豐厚，令工人不願太快重返職場。4月的非農職位僅增長26.6萬個，分析師預期5月增長65萬個。

美國5月ISM非製造業指數創新高，部分源於供應商交付的分項指數，由4月的66.1升至70.4。數值愈高表示交付速度愈慢，反映市場需求轉強。不過企業在採購原料及招聘方面的障礙，推高了經營成本，增加了通脹壓力。

（綜合報道）

[國際金融]

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