銀保監准螞蟻消費金融公司開業

旗下小貸業務整改 須開業半年內完成

按照銀保監要求，螞蟻消費金融公司從開業起，即應嚴格按照規定的出資比例、集中度和限額等經營規則開展互聯網貸款業務，嚴格依規披露貸款主體、貸款條件和違約責任等基本信息，保障客戶的知情權及自主選擇權。螞蟻消費金融公司的董事長將由黃浩擔任，陳懷晟則任總經理。

除螞蟻以外，新公司亦由南洋商業銀行出資約12億元，佔公司註冊資本15%。另外也有國泰世華銀行出資8億元，佔約一成；寧德時代（深：300750）出資6.4億元，佔約8%；千方科技（深：002373）出資約5.6億元，佔註冊資本7%。中國華融 （2799）及江蘇魚躍（深：002223）亦各出資3.992億元，各佔4.99%。

就新公司的成立，螞蟻表示將在監管部門的指導下，與各方股東一起努力滿足消費者的金融服務需求，並積極參與金融服務體系建設，持續提升金融服務質量和風險防控水平。