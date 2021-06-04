南岸集團債權人 入稟要求償付33億

集團股份今復牌買賣

南岸在周二停牌前，收報5.3仙。其目前的主要資產及項目，主要是位於澳門路氹的十三酒店及在港的建築業務，截至去年9月底止中期業績，虧損20.64億元，即已出現資不抵債的情况。南岸手上最值錢的資產十三酒店，帳面值約30.66億元。

該集團的最新公告指出，債權人在本周三入稟，要求他們償還2014年定立的30.45億元有期貸款融資內的未償還本金28.42億元、利息7905.63萬元、違約利息3.24億元、手續費568.38萬元及管理費2841.92萬元。

除了被追討巨債之外，南岸亦透露，藍河控股（0498）自第三方無償獲得經營建築業務的保華建業10%投票權，保華建業將在藍河方面綜合入帳。根據保華建業原先的持股結構，南岸及藍河原先分別持有保華建業的51.76%及48.23%，但是依據藍河的公布，其已取得保華建業的58.23%投票權。南岸的公告指出，不宜就其他上市公司的事務作出評論。