雀巢今年在港首推植物肉 總經理：未算遲 盼2024年躋本地植物性食品市場首兩名

暫B2B形式銷售 靈活尋合適口味

雀巢香港及澳門專業餐飲總監張家豪表示，目前公司6款植物肉口味主要以西式為主，包括仿雞肉、仿豬肉等。張家豪表示，目前本港植物肉研發仍處初步階段，雀巢選擇以B2B作為接觸市場試點，是希望更快及更靈活地尋找適合香港市場的口味，然後再考慮開拓零售渠道。他預計兩至三年內，雀巢植物肉於B2B市場銷售可增長兩倍。他又透露，集團於中國和馬來西亞均設有廠房生產植物肉。

疫下港人更重健康 看準時機拓市場

鍾美玲引述2018年市場數據表示，受惠更多人注重健康和低碳排放的概念，植物性飲品市場於7年間增長達12%，估計全球市場價值於2023年將可達至200億美元（1551.69億港元），當中亞洲市場更可能佔六成比例。鍾美玲認為，近年港人本已注重健康，疫情的出現更令大家注意健康議題，因此目前是雀巢於開發本港市場的好時機，又指香港具有增長潛力。她又提到，植物性產品種類需具更多元化以回應市場的需要，才能增加市佔率，例如雀巢將於今個月中推出首款非乳類奶製品的咖啡膠囊，未來亦會考慮拓展至雪糕產品線。

雀巢於去年7月推出自家的網購平台，買滿350元可免送貨運費。鍾美玲表示，隨着網店的產品線增加和更多在家工作措施，目前顧客平均消費額較去年上升超過10％，當中更以咖啡最受歡迎。她補充指出，目前網店上架產品（SKU）達200個，當中植物性產品佔10％。