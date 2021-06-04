I.T拓「網上商場」 擬第4季開業 港視負責建設 下周辦網上招商會

明報記者 蕭嘉聰

港視副主席及集團行政總裁王維基表示，「EESE」定位是香港全新時尚品牌網上銷售平台，以截然不同的感覺及服務，為客戶帶來全新的購物體驗。商戶可透過一個系統，同時在兩個平台開店及銷售，吸納不同客人。他又指出，由於「EESE」的營銷及佣金計劃、物流及派遞安排均與HKTVmall有所不同，網上招商將會由港視行政總裁（香港）周慧晶及I.T首席營運官譚淑儀講解細節。

時尚品牌定位 可同時兩平台銷售

I.T去年底由大股東沈嘉偉連同私募基金CVC提出私有化，今年4月結束長達16年的上市地位，沈嘉偉與CVC的合營公司，接收了最值錢的「猿人」品牌業務，逾10個自有品牌如CHOCOLATE 、Izzue等，則由沈嘉偉獨自經營。

截至去年8月底止，I.T上半年因部分店舖暫時停業，加上面對出入境限制，因此致力透過自家電商渠道及第三方網上市場加快數碼化發展步伐，又舉行線上促銷活動，將客流重新引導至數碼渠道，電商銷售貢獻上升至25%。

Shoalter於去年12月與I.T簽訂最終的電商方案協議，原先預計年中推出，惟傾談期間有新建議，最終推遲至第四季面世。今次I.T與港視合作將是首次大舉投資網購，Shoalter將收取一次式的履行費用、合約期內的年費及按營業額收取的佣金。

大和：天貓香港短期難威脅港視

雖然HKTVmall已是香港主流的網購平台，不過市場上月亦迎來新對手，阿里巴巴（9988）旗下天貓正式進軍香港，港視股價即急跌。大和上月的報告就認為，天貓香港在未來2至3年難以對港視構成威脅，因客人主要在HKTVmall購買糧油雜貨，但天貓香港未有提供該類商品，以及天貓香港沒有基礎物流措施，包括運送冷凍產品等，即使大舉投資香港，表現亦會落後於HKTVmall約2至3年。

大和預計，天貓香港短期可受惠於與淘寶香港的共享流量，加上阿里財政實力明顯更強，可透過補貼搶佔市場份額，不過香港市場在投資層面上太細，相信阿里不會允許香港業務長期虧損。港視昨收報9.41元，跌3.0%，較大和的目標價14元仍有近五成潛在升幅。