經濟

I.T拓「網上商場」 擬第4季開業 港視負責建設 下周辦網上招商會

【明報專訊】商人沈嘉偉的服裝王國I.T私有化後轉戰網購，更成為香港電視（1137）新業務、提供電子商貿方案的Shoalter首個合作伙伴。港視旗下HKTVmall昨日通知商戶，Shoalter與I.T合作成立的首個大型網上購物商場「EESE（Enjoy E-Shopping Every Day）」，將於今年第四季開業，下周四至五舉行網上招商會。

明報記者 蕭嘉聰

港視副主席及集團行政總裁王維基表示，「EESE」定位是香港全新時尚品牌網上銷售平台，以截然不同的感覺及服務，為客戶帶來全新的購物體驗。商戶可透過一個系統，同時在兩個平台開店及銷售，吸納不同客人。他又指出，由於「EESE」的營銷及佣金計劃、物流及派遞安排均與HKTVmall有所不同，網上招商將會由港視行政總裁（香港）周慧晶及I.T首席營運官譚淑儀講解細節。

時尚品牌定位 可同時兩平台銷售

I.T去年底由大股東沈嘉偉連同私募基金CVC提出私有化，今年4月結束長達16年的上市地位，沈嘉偉與CVC的合營公司，接收了最值錢的「猿人」品牌業務，逾10個自有品牌如CHOCOLATE 、Izzue等，則由沈嘉偉獨自經營。

截至去年8月底止，I.T上半年因部分店舖暫時停業，加上面對出入境限制，因此致力透過自家電商渠道及第三方網上市場加快數碼化發展步伐，又舉行線上促銷活動，將客流重新引導至數碼渠道，電商銷售貢獻上升至25%。

Shoalter於去年12月與I.T簽訂最終的電商方案協議，原先預計年中推出，惟傾談期間有新建議，最終推遲至第四季面世。今次I.T與港視合作將是首次大舉投資網購，Shoalter將收取一次式的履行費用、合約期內的年費及按營業額收取的佣金。

大和：天貓香港短期難威脅港視

雖然HKTVmall已是香港主流的網購平台，不過市場上月亦迎來新對手，阿里巴巴（9988）旗下天貓正式進軍香港，港視股價即急跌。大和上月的報告就認為，天貓香港在未來2至3年難以對港視構成威脅，因客人主要在HKTVmall購買糧油雜貨，但天貓香港未有提供該類商品，以及天貓香港沒有基礎物流措施，包括運送冷凍產品等，即使大舉投資香港，表現亦會落後於HKTVmall約2至3年。

大和預計，天貓香港短期可受惠於與淘寶香港的共享流量，加上阿里財政實力明顯更強，可透過補貼搶佔市場份額，不過香港市場在投資層面上太細，相信阿里不會允許香港業務長期虧損。港視昨收報9.41元，跌3.0%，較大和的目標價14元仍有近五成潛在升幅。

相關字詞﹕王維基 沈嘉偉 周慧晶 天貓香港 香港電視 阿里巴巴

上 / 下一篇新聞

MOUNT NICHOLSON車位逾千萬破紀錄 等同凱滙1房戶 賭王四太大鴻輝梁紹鴻紛購入
MOUNT NICHOLSON車位逾千萬破紀錄 等同凱滙1房戶 賭王四太大鴻輝梁紹鴻紛購入
李寧妻首置購21 BORRETT
李寧妻首置購21 BORRETT
柏傲莊III六日收2.7萬票 再膺97後新盤票王
柏傲莊III六日收2.7萬票 再膺97後新盤票王
VAU Residence開放式209呎入場
VAU Residence開放式209呎入場
深灣軒額印鬆綁貨 兩房售1060萬升三成
深灣軒額印鬆綁貨 兩房售1060萬升三成
包浩斯4800萬沽荃灣工廈賺1.7倍
包浩斯4800萬沽荃灣工廈賺1.7倍
時代天使首日孖展逼2000億 公開發售超購近680倍 券商籲慎控利息成本
時代天使首日孖展逼2000億 公開發售超購近680倍 券商籲慎控利息成本
財匯局CEO：收緊查冊對核數質素無影響
財匯局CEO：收緊查冊對核數質素無影響
星島正式易主 郭英成任主席
星島正式易主 郭英成任主席
被削權重股齊跌 恒指挫331點失100天線
被削權重股齊跌 恒指挫331點失100天線
恒大冀降淨負債率 許家印：年中低於100%
恒大冀降淨負債率 許家印：年中低於100%
雀巢今年在港首推植物肉 總經理：未算遲 盼2024年躋本地植物性食品市場首兩名
雀巢今年在港首推植物肉 總經理：未算遲 盼2024年躋本地植物性食品市場首兩名
南岸集團債權人 入稟要求償付33億
南岸集團債權人 入稟要求償付33億
銀保監准螞蟻消費金融公司開業
銀保監准螞蟻消費金融公司開業
法庭頒令鍋爐室騙徒賠償75投資者
法庭頒令鍋爐室騙徒賠償75投資者
AMC宣布配股 三度熔斷 股價急升之際公布 曾跌三成
AMC宣布配股 三度熔斷 股價急升之際公布 曾跌三成
美俄關係緊張 俄主權基金擬全棄美元資產
美俄關係緊張 俄主權基金擬全棄美元資產
Tesla擬進軍印度 彭博：當地招兵買馬
Tesla擬進軍印度 彭博：當地招兵買馬
張兆聰：富者愈富 奢侈品股留意英皇鐘錶
張兆聰：富者愈富 奢侈品股留意英皇鐘錶
葉創成：微創擬發可換股債 股價升勢料放緩
葉創成：微創擬發可換股債 股價升勢料放緩
李曉佳：壹傳媒「救世主」早已在陣中
李曉佳：壹傳媒「救世主」早已在陣中
技術取勝：中興通訊料21至23元波動
技術取勝：中興通訊料21至23元波動
盧駿匡：Kappa品牌升級 中國動向長遠增值
盧駿匡：Kappa品牌升級 中國動向長遠增值
國泰出招「谷針」 送私人空中派對
國泰出招「谷針」 送私人空中派對
美團王興179億元股份 注公益基金推動教育
美團王興179億元股份 注公益基金推動教育
劉思明：港股健康調整 比亞迪電子可吸
劉思明：港股健康調整 比亞迪電子可吸
周顯：壹傳媒不可能發新股 對抗惡意收購
周顯：壹傳媒不可能發新股 對抗惡意收購
譚新強：中國應積極吸引移民 「三胎」非應付老齡化最有效方法
譚新強：中國應積極吸引移民 「三胎」非應付老齡化最有效方法
湯文亮：被騙的人總是一往情深
湯文亮：被騙的人總是一往情深
低息加經濟復蘇 推動悉尼樓價新高
低息加經濟復蘇 推動悉尼樓價新高
盧楚仁：央行放鷹機會大 加元強勢至年底
盧楚仁：央行放鷹機會大 加元強勢至年底