經濟

被削權重股齊跌 恒指挫331點失100天線

【明報專訊】美國5月非農業就業人數今（4日）公布，恒指昨（3日）走勢疲弱，收市跌331點或1.13%，報28,966點，失守100天線28,984點關。成交金額1389億元、「北水」淨流入4.39億元，按日分別縮減逾7%及35%。恒指成分股權重上限劃一為8%，相關變動下周一（7日）生效，權重將被削減的騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）等皆收跌。騰訊跌2.1%，友邦跌1.6%，匯控跌0.7%。承接美股昨晚跌勢，恒指夜期晚上10時低水過百點。

券商：基金競價時段沽貨 料今沽壓重

京華山一證券研究部主管彭偉新表示，恒指今日交易時段過後會調整成份股權重，目前權重達10%的友邦、權重逾9%的騰訊都會被調整至8%，匯控亦會被調低權重至7.89%，相信昨日非指數型基金先行沽售這些權重減幅較大的股份，指數基金則可能今日、以至下午4時後的競價時段沽貨，故料今日沽壓會較重。

至於後市去向，彭認為，若今晚公布的美國5月非農業就業人數數據不差，恒指仍有機會炒上，先看4月29日的29,405點關，若然升穿或可挑戰2月31,158點高位，但「未必是今個月」。

強積金5月人均賺3296元

積金評級公布，今年5月份的強積金基金平均回報為1.13%，該月強積金市場總投資收益約為147億港元，預計相當於每位成員約3296港元的平均投資收益。強積金成員的平均帳戶結餘預計為272,787元，再創歷史新高。單月表現最佳的10隻強積金成分基金，歐洲股票基金佔7隻，友邦的歐洲股票基金錄得最高回報，1個月回報率4.59%；匯豐及恒生的自選歐洲股票基金居次，1個月回報率俱為4.21%。

相關字詞﹕強積金 北水 匯控 友邦 騰訊 恒指季檢 恒指

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