時代天使首日孖展逼2000億 公開發售超購近680倍 券商籲慎控利息成本

明報記者 陳麗歡

在多家經紀行中，昨日以耀才借出孖展最多，達383億元，其次富途借出372.93億元，輝立借出300億元。統計資料，雖然首日招股反應熱烈，不過時代天使目前與快手的1.28萬億元凍資額距離尚遠；至於挑戰超購倍數紀錄難度就更高，目前紀錄由毛記葵涌（1716）的5200倍保持，以時代天使公開部分集資額約2.91億元計算，相當於需凍資達1.5萬億元才能破紀錄。

分派極有限 頂頭槌飛料稍減

據招股書資料，時代天使每張「頂頭槌」飛涉資約1.47億元，若向經紀行借盡九成金額，以孖展息1.5厘計算，利息成本約3.3萬元；若借盡九成半，同樣以1.5厘孖展息計算，成本則約3.4萬元。以今年2月上市、「最極端例子」諾輝健康（6606）為例，倘投資者「頂頭槌」認購時代天使最終僅能穩獲一手，每股利息成本至少達163元，在該股很大機會以上限173元定價下，首日至少須升逾九成才能「打和」。

輝立證券企業融資經理陳英傑表示，昨日認購客戶中，借九成半客戶較借九成為多，但預計收到「頂頭槌飛」數量不多，主要因為投資者搶購下，即使頂頭槌亦難確保抽中多手股份，若僅中一手至兩手，頂頭槌戶難以回本，性價比而言較低。

輝立：料認購2600萬元以上才穩中一手

陳英傑又稱，觀察到今次時代天使招股，投資者認購乙組「第二格」、「第三格」客戶數量較「乙組頭」多。他表示，以時代天使首日認購已反應熱烈推測，投資者最終或要認購2600萬元以上才有較高機會穩中一手。他預計，時代天使凍資可達3000億元，超購可達1000倍。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，該行借出九成及九成半孖展的數量都相當多，由於時代天使入場費門欖較高，每個組別的借出孖展都相若，表現平均。許繹彬提到，首日收到的「頂頭槌飛」超過20張。他續指出，正因時代天使科技入場費較高，投資者應量力而為，建議投資者可試抽5手，並當抽獎心態看態。