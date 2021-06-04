深灣軒額印鬆綁貨 兩房售1060萬升三成

曉峰灣畔實呎17116元破頂

另外，屯馬線效應下，馬鞍山多個屋苑均錄得高價成交。市場人士表示，馬鞍山曉峰灣畔5座低層B室，實用面積482方呎，2房間隔，新近以825萬元易手，實呎17,116元，創屋苑呎價新高。原業主2011年以363萬元購入，帳面獲利462萬元或1.3倍。對上屋苑呎價紀錄於2019年6月創下，單位位於5座高層G室，同屬482方呎2房戶，790萬元成交，實呎16,390元。

海典灣3房1418萬沽 3年新高

同區屋苑海典灣近日錄得分層單位以高價易手個案，單位為2座高層C室，實用面積819方呎，3房1套連儲物室間隔，成交價1418萬元，實呎17,314元，創屋苑自2018年6月後3年來成交價新高。原業主2011年以710萬元購入上址，持貨10年，帳面獲利708萬元或近1倍。

不過，仍有個別業主平手離場。利嘉閣分行經理林海鈞指出，深水埗南昌一號高層B室，實用面積366方呎，2房間隔，享海景，新近以748萬元沽出，實呎20,437元，屬市價成交。原業主2018年2月以約735.9萬元購入上址，3年額印期剛過後沽貨，帳面獲利約12.1萬元或約1.6%，由於購入時享發展商提供的優惠，預料扣除買賣物業使費後平手離場。