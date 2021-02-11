經濟

VAU Residence開放式209呎入場

【明報專訊】何文田成九龍新一輪新盤戰戰場，繼協成行勝利道芳菲展開推廣後，萬科香港旗下樓花期長約19個月的自由道VAU Residence，昨上載樓書；項目提供165伙，當中136伙、即逾82%屬實用面積209至286方呎開放式和1房戶，預料短期開價和開放示範單位。

內籠採曲尺形設計

VAU Residence提供的戶型涵蓋開放式至3房，除開放式及1房戶外，2、3房實用面積由384至499方呎，共設22伙（佔單位總數逾13%），另7伙連天台特色戶（佔單位總數逾4%），項目預計2023年1月落成。萬科香港執行董事周銘禧表示，VAU Residence銷售準備已近尾聲，本月內推出。他續稱，單位樓層高度3.15米（逾10呎高），有助提升空間感，部分開放式戶（如實用面積211方呎G室），內籠採曲尺形設計，如戶主加裝趟門，即可變身為1房設計。同時，開放式戶的玄關位將配置鞋櫃，而開放式廚房及浴室設於玄關兩旁，提升單位實用性。

此外，住戶可飼養竉物，惟樓書資料顯示，單位並沒安裝煤氣管道，不能明火煮食。

薈藍料快獲批預售 會所設露營區

另宏安地產（1243）旗下青衣18個月樓花薈藍，預計短期獲批預售樓花，發展商表示屋苑住客會所，以北歐風格為主調，搭配暖木色系裝潢設計，總面積逾7000方呎。至於亮點，包括室外草地露營區，住戶可放置帳篷及各式營具，恍如置身青森綠野中；同時設有電競室，設置一系列專業電競設備。

相關字詞﹕宏安地產 薈藍 協成行 芳菲 萬科香港

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