柏傲莊III六日收2.7萬票 再膺97後新盤票王

事實上，柏傲莊I去年10月首輪開售前，勁收逾2.27萬票，打破華懋2017年開售荃灣全‧城匯時收逾2.25萬票的舊紀錄，一度成1997年後香港新盤收票王。換言之，柏傲莊III是次所接獲票數，比1期再增加約20%，當中約六成入票者去年曾入票認購柏傲莊I、II；地區分佈方面，約七成入票人士來自新界區。柏傲莊III目前已推出兩張價單共331伙，折實均呎分別19,999元及21,368元，1房戶型折實入場費674.8萬元起。

鄭志剛：與港鐵商討盡快加推

新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，品牌效應造就柏傲莊III收票報捷。他並感謝買家對新世界的支持，特別是柏傲莊I、II向隅客的追捧。有見市場需求強烈，鄭志剛透露，集團會與港鐵商討，盡快加推單位應市，希望更多市民可以買到心儀單位。

上源4500萬沽19號屋

事實上，新界其他大額一手餘貨不乏承接力；萬科香港旗下屯門掃管笏上源，最新售出19號屋，實用面積2707方呎4房設計、另連971方呎花園及500方呎天台，成交價4500萬元、實呎16,624元。鷹君（0041）大埔白石角朗濤，亦連環售出兩伙、單日吸金約3790萬元；售出單位包括第3座5樓C室、8A座3樓B室，實用面積分別為1103及1233方呎，同屬標準3房戶，成交價1823.3萬及1965.2萬元、實呎1.65萬和1.59萬元，為朗濤本月首錄成交。

逸南今次輪推售28伙

其他新盤銷售部署方面，恒地（0012）鴨脷洲逸南，日前首輪推出45伙全告清袋後，今日將次輪發售28伙；同時，同由恒基物業營業（二）部負責銷售的筲箕灣道項目、以及西半山堅道項目，兩盤合共提供約580伙，部署下半年開售。另路勁（1098）前主席單偉豹私人持有的九龍塘喇沙滙，提供4伙複式單位，屬4套房和5套房設計，實用面積4801至5295方呎，售價1.66億至2.08億元、實呎約34,479至39,285元。