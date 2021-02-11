經濟

柏傲莊III六日收2.7萬票 再膺97後新盤票王

【明報專訊】6月焦點新盤，新世界（0017）及港鐵（0066）合作的大圍站柏傲莊III，明日開展首輪銷售推出331伙前夕，除再成為1997年後新盤收票王外，亦與97年東港城的收票量叮噹馬頭。市場消息指出，柏傲莊III自上周六（5月29日）收票起，至昨日下午3時截止認購、約6日來累收逾2.7萬票，超額逾80倍。

事實上，柏傲莊I去年10月首輪開售前，勁收逾2.27萬票，打破華懋2017年開售荃灣全‧城匯時收逾2.25萬票的舊紀錄，一度成1997年後香港新盤收票王。換言之，柏傲莊III是次所接獲票數，比1期再增加約20%，當中約六成入票者去年曾入票認購柏傲莊I、II；地區分佈方面，約七成入票人士來自新界區。柏傲莊III目前已推出兩張價單共331伙，折實均呎分別19,999元及21,368元，1房戶型折實入場費674.8萬元起。

鄭志剛：與港鐵商討盡快加推

新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，品牌效應造就柏傲莊III收票報捷。他並感謝買家對新世界的支持，特別是柏傲莊I、II向隅客的追捧。有見市場需求強烈，鄭志剛透露，集團會與港鐵商討，盡快加推單位應市，希望更多市民可以買到心儀單位。

上源4500萬沽19號屋

事實上，新界其他大額一手餘貨不乏承接力；萬科香港旗下屯門掃管笏上源，最新售出19號屋，實用面積2707方呎4房設計、另連971方呎花園及500方呎天台，成交價4500萬元、實呎16,624元。鷹君（0041）大埔白石角朗濤，亦連環售出兩伙、單日吸金約3790萬元；售出單位包括第3座5樓C室、8A座3樓B室，實用面積分別為1103及1233方呎，同屬標準3房戶，成交價1823.3萬及1965.2萬元、實呎1.65萬和1.59萬元，為朗濤本月首錄成交。

逸南今次輪推售28伙

其他新盤銷售部署方面，恒地（0012）鴨脷洲逸南，日前首輪推出45伙全告清袋後，今日將次輪發售28伙；同時，同由恒基物業營業（二）部負責銷售的筲箕灣道項目、以及西半山堅道項目，兩盤合共提供約580伙，部署下半年開售。另路勁（1098）前主席單偉豹私人持有的九龍塘喇沙滙，提供4伙複式單位，屬4套房和5套房設計，實用面積4801至5295方呎，售價1.66億至2.08億元、實呎約34,479至39,285元。

相關字詞﹕朗濤 上源 柏傲莊III 鄭志剛

上 / 下一篇新聞

MOUNT NICHOLSON車位逾千萬破紀錄 等同凱滙1房戶 賭王四太大鴻輝梁紹鴻紛購入
MOUNT NICHOLSON車位逾千萬破紀錄 等同凱滙1房戶 賭王四太大鴻輝梁紹鴻紛購入
李寧妻首置購21 BORRETT
李寧妻首置購21 BORRETT
VAU Residence開放式209呎入場
VAU Residence開放式209呎入場
深灣軒額印鬆綁貨 兩房售1060萬升三成
深灣軒額印鬆綁貨 兩房售1060萬升三成
包浩斯4800萬沽荃灣工廈賺1.7倍
包浩斯4800萬沽荃灣工廈賺1.7倍
時代天使首日孖展逼2000億 公開發售超購近680倍 券商籲慎控利息成本
時代天使首日孖展逼2000億 公開發售超購近680倍 券商籲慎控利息成本
財匯局CEO：收緊查冊對核數質素無影響
財匯局CEO：收緊查冊對核數質素無影響
星島正式易主 郭英成任主席
星島正式易主 郭英成任主席
被削權重股齊跌 恒指挫331點失100天線
被削權重股齊跌 恒指挫331點失100天線
恒大冀降淨負債率 許家印：年中低於100%
恒大冀降淨負債率 許家印：年中低於100%
I.T拓「網上商場」 擬第4季開業 港視負責建設 下周辦網上招商會
I.T拓「網上商場」 擬第4季開業 港視負責建設 下周辦網上招商會
雀巢今年在港首推植物肉 總經理：未算遲 盼2024年躋本地植物性食品市場首兩名
雀巢今年在港首推植物肉 總經理：未算遲 盼2024年躋本地植物性食品市場首兩名
南岸集團債權人 入稟要求償付33億
南岸集團債權人 入稟要求償付33億
銀保監准螞蟻消費金融公司開業
銀保監准螞蟻消費金融公司開業
法庭頒令鍋爐室騙徒賠償75投資者
法庭頒令鍋爐室騙徒賠償75投資者
AMC宣布配股 三度熔斷 股價急升之際公布 曾跌三成
AMC宣布配股 三度熔斷 股價急升之際公布 曾跌三成
美俄關係緊張 俄主權基金擬全棄美元資產
美俄關係緊張 俄主權基金擬全棄美元資產
Tesla擬進軍印度 彭博：當地招兵買馬
Tesla擬進軍印度 彭博：當地招兵買馬
張兆聰：富者愈富 奢侈品股留意英皇鐘錶
張兆聰：富者愈富 奢侈品股留意英皇鐘錶
葉創成：微創擬發可換股債 股價升勢料放緩
葉創成：微創擬發可換股債 股價升勢料放緩
李曉佳：壹傳媒「救世主」早已在陣中
李曉佳：壹傳媒「救世主」早已在陣中
技術取勝：中興通訊料21至23元波動
技術取勝：中興通訊料21至23元波動
盧駿匡：Kappa品牌升級 中國動向長遠增值
盧駿匡：Kappa品牌升級 中國動向長遠增值
國泰出招「谷針」 送私人空中派對
國泰出招「谷針」 送私人空中派對
美團王興179億元股份 注公益基金推動教育
美團王興179億元股份 注公益基金推動教育
劉思明：港股健康調整 比亞迪電子可吸
劉思明：港股健康調整 比亞迪電子可吸
周顯：壹傳媒不可能發新股 對抗惡意收購
周顯：壹傳媒不可能發新股 對抗惡意收購
譚新強：中國應積極吸引移民 「三胎」非應付老齡化最有效方法
譚新強：中國應積極吸引移民 「三胎」非應付老齡化最有效方法
湯文亮：被騙的人總是一往情深
湯文亮：被騙的人總是一往情深
低息加經濟復蘇 推動悉尼樓價新高
低息加經濟復蘇 推動悉尼樓價新高
盧楚仁：央行放鷹機會大 加元強勢至年底
盧楚仁：央行放鷹機會大 加元強勢至年底