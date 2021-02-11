經濟

李寧妻首置購21 BORRETT

【明報專訊】豪宅新盤交投活躍，再錄名人入市個案。今年初迄今累售10伙、套現逾25億元的長實（1113）中半山波老道21 BORRETT ROAD第1期，獲前「體操王子」李寧妻子陳永妍「甩名」後再以「首置」身分以2.328億元購入一伙。

「甩名」嘉薈軒單位後入市

土地註冊處顯示，21 BORRETT ROAD 16樓1號單位連兩個車位，上月以2.328億元售出，登記買家為陳永妍（CHEN YONG YAN），即前中國女子體操運動員，亦是前體操王子李寧妻子。單位實用面積2945方呎，5房間隔，連兩個車位以2.328億元售出，實呎79,049元。資料顯示，陳永姸今次入市僅需付樓價4.25%印花稅，即以首置名義入市。土地註冊處資料又顯示，陳永姸私人名義持有的灣仔嘉薈軒一單位，上月以700萬元轉讓至李寧名下，即「甩名」後再以首置身分入市。21 BORRETT ROAD昨日再售一伙，為18樓3號單位，實用面積2193方呎，屬4房雙套房設計，連雙車位為1.72億元成交，實呎78,431元。

SHOUSON PEAK近2億再沽一洋房

此外，新地（0016）旗下已屆現樓的港島南區SHOUSON PEAK，昨以1.9458億元售出17N號屋，以實用面積2760方呎計，實呎7.05萬元。SHOUSON PEAK今年暫錄3宗洋房成交，套現逾8億元。

監警會前委員相關人士逾億入市花園台

二手方面，土地註冊處顯示，中半山花園台3座中層B室，實用面積2943方呎，3房間隔，4月份以1.02億元連2個車位成交，實呎34,659元，登記買家為關陳燕坤（KWAN CHAN YIN KWAN LILIAN），為監警會前委員、匯賢智庫成員關治平之相關人士。關陳燕坤今次入市只需付樓價4.25%印花稅，即以首置名義入市。原業主1998年底以1850萬元購入，持貨23年，帳面獲利8350萬元或約4.5倍。

相關字詞﹕豪宅成交 甩名 首置 名人入市 花園臺 李寧 陳永妍

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