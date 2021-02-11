MOUNT NICHOLSON車位逾千萬破紀錄 等同凱滙1房戶 賭王四太大鴻輝梁紹鴻紛購入

明報記者 林尚民

會德豐地產主席梁志堅回應本報查詢時表示，集團在拆售MOUNT NICHOLSON的車位前，已諮詢業主對屋苑車位售價的意見，換言之，屋苑業主對車位售價已有一定了解，加上具實際需要，故樂意認購車位。梁表示，MOUNT NICHOLSON屬超級豪宅，很多業主都不止擁有一輛汽車。MOUNT NICHOLSON由3期發展，除洋房部分外，共設48個分層單位，及73個私家車位，單位與車位比例約1比1.5。發展商早前推出部分車位招標，標書列明每個車位底價為880萬至950萬元。據悉，項目已有若干車位成功售出，成交價約由930萬元起，暫時最貴的車位作價更高達1020萬元，預料成全球最貴車位物業，相當於觀塘凱滙一個1房單位的售價。

梁紹鴻掃4車位：4000幾呎屋唔止一架車

綜合市場資訊，本港對上最貴車位，原為上月易手的西半山寶珊道1號一個車位，當時成交價約690萬元，即是次新紀錄較舊紀錄高出近五成。資料顯示，MOUNT NICHOLSON歷年有不少名人買家，其中「舖王」梁紹鴻及相關人士，早在2016年11月便以約12.24億元連購項目3伙。他昨日接受本報查詢時，承認購入項目4個車位，並笑言：「唔係1000萬嗰個，但都要900幾萬。」估計4個車位總成交價約3800萬元水平。對於項目車位售價水平，他表示「梗係貴，但無辦法，4000幾呎屋點都唔止一架車」，「嗰個位置唔通行番去咩」。另尚嘉執行董事兼行政總裁吳士元亦指出，梁安琪相關人士亦有購入項目車位。

標準戶呎價逾13萬 膺亞洲樓王

事實上，由2016年2月起推售的MOUNT NICHOLSON，過去創出多個紀錄，如2017年11月由同一組買家以約11.65億元購入的三期12樓C、D室，當中實用面積4242方呎的C室，成交價5.602億元，實呎132,060元，即使長實（1113）中半山21 BORRETT ROAD以逾4.594億元、實呎約13.6萬元售出一伙連天台及泳池特色戶，但上述MOUNT NICHOLSON成交至今仍穩坐亞洲最貴標準分層戶呎價樓王寶座。

車位身價升幅驚人，土地註冊處顯示，將軍澳帝景灣地庫3個電單車位，上月共以45萬元易手，原業主於2019年3、4月以共24萬元入市，持貨約2年，帳面獲利21萬元或87%。