MOUNT NICHOLSON車位逾千萬破紀錄 等同凱滙1房戶 賭王四太大鴻輝梁紹鴻紛購入

【明報專訊】樓市熾熱，市場除錄得多宗一手豪宅成交外，豪宅物業車位做價亦創下新紀錄。其中貴為亞洲樓王、由九倉（0004）及南豐發展、會德豐負責銷售的山頂MOUNT NICHOLSON，上月起拆售車位，據悉部分車位成交價逾千萬元，問鼎全球最貴車位寶座。屋苑不少名人業主，包括賭王何鴻燊四太梁安琪及大鴻輝集團創辦人兼主席梁紹鴻等亦入市。
明報記者 林尚民
會德豐地產主席梁志堅回應本報查詢時表示，集團在拆售MOUNT NICHOLSON的車位前，已諮詢業主對屋苑車位售價的意見，換言之，屋苑業主對車位售價已有一定了解，加上具實際需要，故樂意認購車位。梁表示，MOUNT NICHOLSON屬超級豪宅，很多業主都不止擁有一輛汽車。MOUNT NICHOLSON由3期發展，除洋房部分外，共設48個分層單位，及73個私家車位，單位與車位比例約1比1.5。發展商早前推出部分車位招標，標書列明每個車位底價為880萬至950萬元。據悉，項目已有若干車位成功售出，成交價約由930萬元起，暫時最貴的車位作價更高達1020萬元，預料成全球最貴車位物業，相當於觀塘凱滙一個1房單位的售價。
梁紹鴻掃4車位：4000幾呎屋唔止一架車
綜合市場資訊，本港對上最貴車位，原為上月易手的西半山寶珊道1號一個車位，當時成交價約690萬元，即是次新紀錄較舊紀錄高出近五成。資料顯示，MOUNT NICHOLSON歷年有不少名人買家，其中「舖王」梁紹鴻及相關人士，早在2016年11月便以約12.24億元連購項目3伙。他昨日接受本報查詢時，承認購入項目4個車位，並笑言：「唔係1000萬嗰個，但都要900幾萬。」估計4個車位總成交價約3800萬元水平。對於項目車位售價水平，他表示「梗係貴，但無辦法，4000幾呎屋點都唔止一架車」，「嗰個位置唔通行番去咩」。另尚嘉執行董事兼行政總裁吳士元亦指出，梁安琪相關人士亦有購入項目車位。
標準戶呎價逾13萬 膺亞洲樓王
事實上，由2016年2月起推售的MOUNT NICHOLSON，過去創出多個紀錄，如2017年11月由同一組買家以約11.65億元購入的三期12樓C、D室，當中實用面積4242方呎的C室，成交價5.602億元，實呎132,060元，即使長實（1113）中半山21 BORRETT ROAD以逾4.594億元、實呎約13.6萬元售出一伙連天台及泳池特色戶，但上述MOUNT NICHOLSON成交至今仍穩坐亞洲最貴標準分層戶呎價樓王寶座。
車位身價升幅驚人，土地註冊處顯示，將軍澳帝景灣地庫3個電單車位，上月共以45萬元易手，原業主於2019年3、4月以共24萬元入市，持貨約2年，帳面獲利21萬元或87%。