富瑞張永添：本月續捧物管 下季轉炒內房

2018年6月19日始從碧桂園（2007）分拆、以介紹形式上市的碧桂園服務昨日收報81.25元，與掛牌當日第一口價10元比較，不足3年內勁升逾7倍，目前市值高達2600億元，而恒指公司上月21日宣布將於下周一起加入該物管龍頭股成為藍籌；該股在上周二更宣布以每股75.25元配股及以換股價97.83元發行可換股債券，分別集資104.88億元及50.38億元，成為市場焦點。

張永添近日在專訪中分析，碧桂園服務上市以來已多次配股集資（編按：對上一次為去年12月11日，以每股45元配售1.73億股，籌77.85億元；據路透旗下IFR報道指出，該次配股獲騰訊（0700）及高瓴資本認購），而該股在上周二作最新一輪配股後，至今股價仍穩守配股價75.25元，可見投資者仍看好其前景，背後亦有基本因素支持。

碧桂園服務主攻三四線城市 兼拓城市管理服務

張永添表示：「碧桂園服務的優勢是在低端市場、即是三四線城市基本上沒有同級數的競爭對手，因為它現於全國300多個城市已設有據點，沒有任何一家物管股與它一樣有在這麼多城市有據點；換言之，碧桂園服務在不少三四線城市是最好的服務供應商，在當地僅與尚未上市的本土物管公司競爭，有明顯的競爭優勢，成為當地需要外判物業管理服務屋苑的優先選擇。」

他又稱：「另外，我覺得碧桂園服務的發展步伐確實比其他物管股快。傳統上，物管股是住宅管理服務供應商，而目前碧桂園服務已不止管理住宅，而是管理整個城市，即所提供的包括如在本港會由食環署向市民提供的服務，這是新的成長空間。而且碧桂園服務亦不斷開拓社區團購、養老、托兒等業務，有關表現均屬領先同行。」

北水近日積極買入中海物業 佔股本逾13%

除了碧桂園分拆碧桂園服務外，同屬藍籌的中國海外（0688）及華潤置地（1109）亦分別於2015年及去年分拆旗下物管業務中海物業及華潤萬象生活（1209）上市，後兩者今年以來股價亦向好。

張永添指出，內地資金近月積極南下以港股通買入中海物業，至今已持有該股發行股本13%至14%，相信短期仍有上升動力。至於華潤萬象生活去年12月9日以招股價22.3元上市後，約3個月股價已倍翻，今年2月最高報53.3元，過去3個多月轉為橫行，昨收報45.8元，他指該股估值現已合理，而且由於內地商場及寫字樓未來新增面積料不及住宅市場，亦會限制專長管理商業物業的萬象生活日後增長空間。

融創服務主打高端市場

上調管理費空間大

另外，張永添看好去年11月由融創中國（1918）分拆、至今已較招股價倍升的融創服務（1516），「碧桂園服務是內地三四線城市物管市場翹楚，融創服務可以說是市場的另一面（flip side），在一二線城市的物管市場屬領先。融創服務亦分拆自融創中國，主力從事住宅物管……多年來內地住宅物管費基本上均由地方政府提供指引定價，今年1月7日中央十部委聯合發文，希望住宅物管定價市場化。換言之，假如物管股可提供較高端的服務，便可以收取較高物管費，市場憧憬該新政策對融創服務及綠城服務（2869）等主打高端市場的物管股有利。」

他認為：「在長三角或環渤海大城市，特別是北京，基本上一線豪宅均是以綠城及融創來定標的，融創的桃花源系列在全國多個大城市暢銷，既然業主買昂貴的住宅，相關物業管理服務一定不會差，所以融創服務在這方面的確是有優勢。」

明報記者 葉創成

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