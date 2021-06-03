中港生兒育女 費用差異大

明報記者 黃清瑤

生育方面，在香港分娩可以選擇公立醫院或私立醫院，香港永久居民在公立醫院分娩一律採用自然分娩，費用全免，若有特殊健康狀况或需緊急剖腹產子都不需另收費。不過會收取每晚100元的住院費，在沒有特殊情况下，一般500元內就可出院。如考慮在私立醫院分娩，除了自然分娩外可選擇開刀，當中收費項目繁多，包括麻醉師、兒科醫生、陪產都要逐項收費。就以九龍塘浸會醫院為例，4日3夜自然分娩普通房住院套餐由20,800元起，私家房收費可高達近5萬元。

內地沒社保 分娩住院約6000元人幣

至於內地，不同地區及醫院級別的分娩費亦不同，通常三級醫院的醫療設施較先進，因此收費會相對較高。就以三甲級的深圳市羅湖區人民醫院為例，在沒有社保及自然分娩的情况下，二人普通病房收費為每日160元人民幣，此後每次檢測、無痛針、催生針等會逐次計算，連同住院及各項雜費，總價約6000元人民幣左右；選擇剖腹產子，收費由7000元人民幣起。若孕婦有購入社保，自然分娩連同各項雜費約2000元人民幣。不過實際收費視乎孕婦及新生嬰兒身體狀况而定。

生產後，不少人會聘請陪月員，在香港可以選擇以月薪或時薪形式聘請陪月員。根據香港仁愛堂的陪月員參考薪酬表顯示，若陪月員每周工作5天，每天6小時，每月收費為10,200元起，若每周工作6天，每天8小時，每月收費為13,300元起。至於兼職建議時薪為80元至110元，如僱主居住地點非鐵路直達，薪金或會更昂貴。

雖然香港沒有正規月子中心，但一些香港酒店推出坐月計劃，如麗豪酒店的「悅子‧悅美」囍月計劃，30天的收費由6.08萬元至9.08萬元不等，服務包括月子營養餐、調理及產後服務及按摩服務等。如不需陪月員，亦可於坊間機構訂購月子餐，收費由每月1萬元起。

深圳月子中心4萬元人幣起

在內地，陪月員又稱為月嫂，同樣地，不同城市的月嫂費用有所不同，每月收費由5000元至2萬元人民幣不等，視乎經驗而定；較多內地人會選擇住家月嫂，以便在晚間餵奶。內地幅員遼闊，因此市面上有不少月子中心出現，月子中心收費較高昂，因此在內地被視為高端消費。舉例來說，深圳月子中心收費由4萬元人民幣起跳，收費包括房間費、產後常規護理、產後康復護理、新生兒護理等費用，最大優勢是有月嫂24小時陪伴。

教育費用中港差距大

在香港，不少人會為未出世的胎兒預早報讀遊戲小組（Playgroup）及學前預備班（Pre-Nursery），入學年齡由6個月起。Playgroup分為多種類型，如有語言類、音樂類、感官類及運動類等，參加Playgroup每小時收費由200元至千元不等，平均費用約520元。至於學前預備班供20個月至3歲小孩報讀，上課時數及堂數因應幼兒學習進度而定，收費每月2000元起跳。

香港提供12年免費教育只涵蓋公營中小學，如報讀幼稚園，扣除政府資助後，半日制學費每年由數千元至1萬元不等，全日制學費或數萬元。至於大學費用視乎科目，普遍每年學費由4萬元起。

在內地亦流行「早教」，但未必需要及早將嬰兒送入校園，並鼓勵父母在家教育運動、認知及基本語言等，若父母無暇教育，則可以聘請育嬰嫂及育兒嫂，每月費用由數千元至過萬元。內地幼兒園主要分為公立及民辦，由於內地有物價局，因此不同學校收費上限會清楚列明。根據規定，深圳市省一級幼兒園每月收費為1008元人民幣，市一級每月收費為966元等。如考慮民辦幼兒園，費用由每月1300元人民幣起，一些高端學院，月費可達2萬元人民幣。與香港相比，內地教育費用廉宜得多，以大學學費為例，每年學費僅4000多元人民幣。

[活在灣區]