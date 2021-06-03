經濟

香港地產

鄧成波家族半月沽10舖套近10億

【明報專訊】「舖王」鄧成波離世後，其家族成員接連沽貨，過去兩周共沽出約10個商舖，套現近10億元，其中佳明集團（1271）昨公布，以2.068億元購入尖沙嘴漆咸道南39號鐵路大廈地下B舖，面積6700方呎，連同毗鄰的商舖（現為「明翹匯」之售樓處），佳明現全數擁有鐵路大廈地下商舖業權。

佳明逾2億購鐵路大廈舖

佳明集團營業及市務總監顏景鳳表示，是次成交價錢合理，目前該物業已有穩定的租金回報，是次統一商舖業權將大大提升其投資價值及長遠發展機會。

上述物業現由工商銀行（1398）以每月70萬元承租，即佳明可享租金回報4.1厘。物業原由鄧成波及有關人士持有，2016年以4.88億元向培新集團購入鐵路大廈地下B舖及深水埗福榮街一電腦商場，涉及地下3舖位及1樓全層。本報統計，鄧成波自上月中離世後，先後沽出多個核心區巨舖，如以2.1億元銅鑼灣怡和街麥當勞大廈2個地舖及地庫、另亦以1.2億元沽出荃灣楊屋道118號立坊地下連1樓基座商舖等，約半個月內連沽最少10個商舖，套現近10億元。

嘉民集團兩月斥5.5億掃貨

此外，土地註冊處顯示，九龍灣三湘九龍灣貨運中心7樓全層，面積約6.97萬方呎，連同8個上落貨車位，在上月中以3.68億元易手，呎價約5280元。買家為TAI YIP INVESTMENTS NO.2 LIMITED，公司董事包括HINCHEY, DAVID ANTHONY、李偉豪（LEE WAI HO STEPHEN）等人，為外資基金嘉民集團（Goodman Group）的相關人士。原業主2013年6月以逾2.1億元購入，持貨8年，帳面獲利1.5799億元或75%。嘉民集團則於今年3月已斥資1.82億元購入該廈2樓B室及4個上落貨車位，連同最新購入倉庫，即兩個月內共斥資5.5億元入市該物業。

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