屯馬線全開通前 喜築1房呎價首破2萬

【明報專訊】屯馬線即將全面開通，帶動多個沿線地區二手交投，其中土瓜灣更因有新港鐵站開通，令區內屋苑做價攀升。美聯首席高級營業經理黃家樂表示，區內屋苑喜築中層G室，實用333方呎，1房間隔，新近以680萬元易手，實呎20,420元，為屋苑分層標準戶呎價首次升穿2萬元大關，成交價亦創屋苑1房新高。原業主2016年566萬元購入，帳面獲利114萬元或兩成。
傲雲峰2房千萬沽逼高峰
此外，利嘉閣高級經理黃育華表示，同區傲雲峰2座極高層G室，實用519方呎，兩房間隔，望市景及獅子山景，新近以1000萬元沽出，進一步逼近2018年所創下同類1108萬元高峰，實呎19,268元。原業主2016年2月以約670萬元購入，帳面獲利約330萬元或49%。位於屋苑1座高層G室同類單位，上月以960萬元易手，實用521方呎，景觀及間隔均與是次成交單位相若，反映成交價按月升約4%。
新一批「白居二」客近日積極入市，富誠地產區域經理林栢榮稱，黃大仙東頭邨安東樓中層15室，實用428方呎，早於4月初以303萬元放盤，但因單位內籠殘舊，經新買家議價後，終減價19.5萬元或約6%，以283.5萬元未補價售出，實呎6624元，低於市價約6%。原業主2002年以約22.5萬元向房委會未補價一手購入，帳面獲利261萬元或11.6倍。
御豪2房逼600萬 業主3年微蝕使費
不過，旺市下市場仍錄零星蝕讓個案，香港置業市務經理（銷售）張正鳴指出，元朗御豪山莊8座低層A室，2房間隔，實用489方呎，以595萬元沽出，實呎12,168元，高市價約6%，並創屋苑2房戶成交價新高。
原業主2018年6月以約580萬元購入，3年額印鬆綁後沽貨，帳面雖賺約15萬元，若連使費計後料微蝕離場。