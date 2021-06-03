屯馬線全開通前 喜築1房呎價首破2萬

傲雲峰2房千萬沽逼高峰

此外，利嘉閣高級經理黃育華表示，同區傲雲峰2座極高層G室，實用519方呎，兩房間隔，望市景及獅子山景，新近以1000萬元沽出，進一步逼近2018年所創下同類1108萬元高峰，實呎19,268元。原業主2016年2月以約670萬元購入，帳面獲利約330萬元或49%。位於屋苑1座高層G室同類單位，上月以960萬元易手，實用521方呎，景觀及間隔均與是次成交單位相若，反映成交價按月升約4%。

新一批「白居二」客近日積極入市，富誠地產區域經理林栢榮稱，黃大仙東頭邨安東樓中層15室，實用428方呎，早於4月初以303萬元放盤，但因單位內籠殘舊，經新買家議價後，終減價19.5萬元或約6%，以283.5萬元未補價售出，實呎6624元，低於市價約6%。原業主2002年以約22.5萬元向房委會未補價一手購入，帳面獲利261萬元或11.6倍。

御豪2房逼600萬 業主3年微蝕使費

不過，旺市下市場仍錄零星蝕讓個案，香港置業市務經理（銷售）張正鳴指出，元朗御豪山莊8座低層A室，2房間隔，實用489方呎，以595萬元沽出，實呎12,168元，高市價約6%，並創屋苑2房戶成交價新高。

原業主2018年6月以約580萬元購入，3年額印鬆綁後沽貨，帳面雖賺約15萬元，若連使費計後料微蝕離場。