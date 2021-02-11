經濟

香港地產

反修例疫下轉職代理 437萬購千望「上車」

【明報專訊】過去兩年香港經歷前所未有的挑戰，2019年中反修例風波、2020年初爆發新冠疫情，對本港經濟構成重大打擊，失業率大幅上升。由電訊工程判頭，轉戰地產代理的祥益地產高級物業顧問蘇少鴻（Shermon，圖），卻在動盪之時，積極迎接挑戰，促成近200宗交易（買賣及租務），並藉此成功上車晉身業主。

平均每月促成7宗成交

80後、現年約37歲的蘇少鴻，未具有大學學歷，2018年底完成電訊工程項目後，一日與女兒途徑屯門海翠坊商場，看到祥益地產的招聘海報，頓時令他想到，電訊工程業競爭愈來愈大，是時候轉戰更具挑戰的工作崗位，最終加入祥益。其後考取地產代理牌照後，蘇少鴻卻遇上社會運動及疫情，蘇坦言，沒有因而擔心前途，反而更積極闖出新血路，「疫情爆發初期，被喻為『第二次SARS』，有指樓價將大跌，不少熟客無懼疫情，紛紛出動睇樓，以便抓緊執平貨機會。」

他透露，曾有一組客戶心儀屯門海翠花園一個2房海景戶，原業主堅持不開放睇樓，為表誠意，他與準買家親身前往單位，博取業主開門讓準買家睇樓，可惜業主仍不為所動，結果買賣雙方隔着大閘，以視像形式睇樓，並即日促成買賣。他笑言，疫情下政府有多項防疫限聚安排，作為代理更要花心思及積極進取，始能促成買賣。

蘇氏認為，疫下樓市向好，代理收入穩定，因佣金收入是與樓價掛鈎，他在過去兩年多，每月平均促成約7宗成交，收入亦大幅增加，從起初的數千元，躍升最高6位數字，上月更斥資約437萬元、實呎逾2.5萬元購入旺角千望一個172方呎開放式單位，待兩年後收樓才決定自用或作投資之用。

相關字詞﹕蘇少鴻 地產代理 疫情 祥益地產

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