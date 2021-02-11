柏傲莊III五日暫收近2萬票 超額59倍

OMA OMA連錄10宗撻大訂

另永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA，自2019年6月推售後累沽約410伙，佔單位總數466伙88%，近日卻連錄10宗撻大訂，每伙原成交價由491.9萬至1053.9萬元，總成交價約6565.5萬元，以樓價15%計，料發展商共殺訂約985萬元。發展商昨上載全新價單及更新原有價單，包括22伙全新推出、折實815.9至1174.2萬元及折實均呎14,587元之單位。

此外，有15伙屬原有價單更新售價，部分單位加價超過一成重售；如實用449方呎第1A座17樓G室，2019年11月首度推出時即供價為628.3萬元，而單位最新的價單定價為900.9萬元，若以最高22%折扣計，即供折實價702.7萬元，即加價11.8%，最新折實實呎15,650元。

永泰地產執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，項目單位呎價平均上調約5%至7%。