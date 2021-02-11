協成行勝利道芳菲1房286呎入場 三市區舊契盤月內登場共涉366伙

明報記者 林尚民 郭雯慧

老牌發展商協成行繼2014年推出筲箕灣單幢盤遠晴後，相隔7年再推出全新住宅項目。項目位於何文田勝利道5號，最新命名為「芳菲」。協成行董事總經理方文雄表示，芳菲屬舊契項目，部署本月開售，項目樓高26層、提供71伙，主打1房及2房單位，實用面積約286至481方呎，另備有4個連平台或天台的特色單位，主要銷售對象為家庭客和年輕人市場。樓盤預計明年9月落成，樓花期約16個月。

樓花期16個月 容許住戶養寵物

勝利道附近設有多間寵物店，被市場稱為「寵物街」，項目亦配合愛寵物買家，容許住戶飼養寵物。方文雄表示，「芳菲」命名蘊含花草芳香、妍麗的意境，集團把項目融入大自然元素，希望突顯天人合一、綠意蔥蘢的特點，寓意生活如繁花般盛放，為住戶營造馨香如斯的低密度生活居所。此外，協成行同系另一位處筲箕灣的住宅項目，提供總樓面約6萬多呎，預計主打中小型單位，擬明年第四季或2023年首季開售。

萬科香港VAU Residence早於上月已命名，並預告本月推出，提供165伙，實用約200方呎起，預計2023年1月落成。此外，同屬本港老牌發展商、逾10年未有在港推售新盤的桂洪集團，旗下紅磡馬頭圍道86號項目則命名為曼翹，最快本月上載樓書，共涉130伙，主攻開放式及1房戶，實用由186至250方呎，另設5伙特色單位，而項目預計2022年6月落成，樓花期約12個月。

晉環兩日連沽4伙

另外，綜合市場資訊，路勁（1098）及港鐵（0066）等合作的黃竹坑港島南岸晉環，過去兩日連售4伙，包括昨日有買家以3849.9萬元連購項目兩個2A座E室2房戶，每伙實用584方呎，平均實呎約3.3萬元；而同面積2A座23樓E室，周二以1938.6萬元售出，實呎33,195元，成交紀錄冊資料顯示，買家為發展商關連人士。晉環上月開售以來累積沽約590伙，料吸金總額逾129億元。另會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等牽頭發展的西南九龍長沙灣維港滙I，最新售出2座8樓C室，單位屬實用面樍784方呎的3房戶，成交價2081.2萬元、實呎26,546元，屬項目本月首宗成交。