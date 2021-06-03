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2021年6月3日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
時代天使今招股 孖展已超購140倍 公開發售最多僅4.2萬手 分析料斥逾千萬亦未必中籤
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深圳約談5小貸公司 防資金違規流入房地產
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立法會通過上調股票印花稅 8月1日生效
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張兆聰：毋懼內房弱勢 越地不斷破頂
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技術取勝：吉利23.5元有阻力
劉思明：能源股向好 中集安瑞科可吼
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灣區須知：港男月入2萬 深圳平均工資逾5000元人幣
富瑞張永添：本月續捧物管 下季轉炒內房
三條紅線限內房借貸已見成效
內房分析員多屬港人 首要說好普通話
劉思明：能源股向好 中集安瑞科可吼
【明報專訊】港股昨天有回吐，主要是近期升幅較大的科網、醫藥、消費出現調整，加上市場缺乏焦點，以至市况偏軟。能源股表現相當突出，相關設備股也可以留意。
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數據尋寶
劉思明
財經專欄
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