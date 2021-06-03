李曉佳：一個裝修佬擾動一國樓市

所謂經營貸，是以中小企或個體工商戶為對象的融資產品，資金只能用於業務經營需要，其利率較按揭貸款低。然而，不單有申請者將獲得貸款用作買樓，就算本身不是個體戶或經營公司，亦有銀行及地產代理可為客戶介紹中間人，藉此提供包括公司流水帳等文件資料，變相騙取經營貸。如此一來，不單幫扶中小企的資金進入了不該進的地方，更讓國家主席習近平提出的「房住不炒」變成空話，結果出現3月的全國大排查。

裝修工頭開公司教違規買樓

申請經營貸或消費貸買樓並非近年新鮮事，但去年因應疫情衝擊，中央加大對中小企金融支援力度，截至去年底全國銀行本外幣住戶經營貸款新增2.27萬億元（人民幣，下同），按年增長20%，與此同時與經營貸規模大幅增加相對應的，是北上廣深等一線城市樓價持續上漲。

而令這一場嚴查經營貸行動更加雷厲風行的，是一名裝修工人李雪峰。李雪峰原本在深圳做裝修工頭，2019年5月成立一家叫「深房理」的公司，並在網上招募會員，教導地產投資策略。今年4月8日深圳市住建局、市公安局、市銀保監等7部委聯合發出通告，指收到涉及深房理的舉報，經調查發現其涉嫌以入股、眾籌等名義集資買樓，涉嫌非法集資、提供虛假資料騙取買樓資格、教唆騙取貸款違規買樓等多項違法行為。

隨着深房理事件曝光，其運作手法亦令人眼前一亮。簡單而言是集資買樓，有買樓資格卻欠缺足夠資金的人，可於群組尋找「股東」或「合伙人」，集資成功並買樓後，轉售或出租所得按各人出資比例獲得回報；有錢卻不符買樓資格的，則可以尋找這些「入股」機會；沒錢而想炒樓的，群組有資深會員可提供申請包括經營貸、消息貸等融資門路，甚至還有安排會員假離婚從而獲得買樓資格；更甚者還有地產代理及銀行職員等牽涉其中，負責提供樓盤單位，辦理貸款。

可以說，深房理的運作是將過去十幾年為規避樓市調控而出現過的假離婚、陰陽合同、溫州集資炒樓團等各式手法集於一身，形成的已不止是一條產業鏈那麼簡單，而是一套從資金源頭、買樓人頭戶到樓盤資源等等一應俱全的完整炒樓生態圈，因此才會讓全國矚目。

深圳四大巨頭同日換人

就在深房理事件曝光後，4月底深圳市「一府一委兩院」，即市長、監察委主任、中級法院院長、檢察院檢察長罕見同日換帥，事出突然且未有說明原因。不少分析認為，是因為深房理事件令中央認為深圳官員在控制經營貸流入樓市不力，觸碰「房住不炒」底線的結果；這也一定程度解釋了為什麼在全國排查經營貸工作上，深圳如此不遺餘力。

[李曉佳 科技觀潮]