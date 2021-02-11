ZOOM首季收入急增1.91倍勝預期 股價初段回穩

業績公告披露，Zoom目前49.7萬個客戶擁10個員工以上，數量按年增加約87%；另有1999個客戶在12個月內貢獻至少10萬美元的收入，較去年同期增加約1.6倍。

疫情趨穩 市場憂業務或放緩

Zoom創始人兼CEO袁征表示，公司將推動多元化發展，以吸引更多大型企業和中小型企業，認為混合工作環境將成為未來焦點。

受惠於公用雲資源的優化，Zoom的毛利率從上一季度的69.4%擴大至73.9%。另Zoom又指出，截至今年4月底止，旗下Zoom Phone產品共有150萬座，1月同期為100萬座。

Zoom同時更新未來的財務預測，估計今年次季經調整後每股盈利介乎1.14美元至1.15美元，收入介乎9.85億美元至9.99億美元。

總結全年，預測經調整後每股盈利料為4.56美元至4.61美元，收入介乎39.8億美元至39.9億美元。上述的4項業績預測，均優於市場預期。

（綜合報道）

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