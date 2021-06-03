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沙特：需求明顯改善 油價高位徘徊

【明報專訊】石油輸出國與盟國（OPEC+）周二（1日）召開會議，重申4月會議時承諾，7月底前逐步增產至每日200萬桶。不過主要產油國沙特阿拉伯能源大臣表示需求出現明顯改善，油價昨晚再攀近新冠肺炎爆發以來的新高，截至晚上9時半，紐約期油報每桶68.23美元，上升0.35%，再逼近前晚高位68.77美元，即2018年10月以來的新高。油價自5月底展開升勢，8個交易日內累升10.35%。

8個交易日累升逾一成

標普500指數能源指數ETF（XLE）輕微高開0.11%後，在周二收市價徘徊，早段報54.13美元，跌0.18%，XLE早前連升4日，累升5.06%。油組與盟國的會議聲明表示，全球大部分地區經濟加快復蘇，市場基本因素持續加強，對石油需求有明顯改善，油組國的庫存正在下降。

此外，美國與伊朗就重返核協議的談判推遲，延後伊朗恢復出口石油時間，亦有利油價回升，有伊朗官員表示達成協議或延至8月。瑞士寶盛銀行經濟師Norbert Ruecker表示，強勁石油需求和伊朗消息推動油價上升，看好紐約期油可在年中升越每桶70美元。

美國科技股近半年因通脹預期升溫，不過一個通脹預期的重要指標，10年期平衡通脹率（Breakeven Rate）在5月中升見8年新高的2.56厘，及後漸漸回落至昨日的2.469厘，但仍較4月初的2.25厘為高。平衡通脹率計算同年期國債與通脹掛鈎債券（TIPS）收益率的相差，比率愈高反映投資者對通脹預期愈高。

儲局發表褐皮書前夕 美股早段向好

雖然平衡通脹率下跌，紓緩了投資者對通脹急升的擔憂，但也可能反映市場預期聯儲局正準備收緊貨幣政策，情况猶如2013年時任聯儲局主席伯南克建議開始縮減買債規模，引發股市下跌的退市震撼（Taper Tantrum）一樣，當時平衡通脹率由2.55厘急跌至2厘以下。聯儲局在本港時間周四凌晨發表經濟狀况褐皮書，美股早段向好，道指和標指數開市上升0.11%，納指上升0.05%。

（綜合報道）

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