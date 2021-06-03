美證交轟馬斯克違規發帖 兩次發帖未獲律師批准 指特斯拉失責

報道表示，美國證交會於2019年及去年發送給特斯拉的信件中，提及馬斯克預測公司太陽能電池板的產量，和指公司股價似乎太高的帖文，均未得到公司律師的批准。事緣馬斯克2018年曾在Twitter發布有關特斯拉將會被私有化的帖文，消息一度刺激特斯拉股價大升，但最終私有化未有落實，證交會認為他的言論涉嫌觸犯欺詐行為。

3年前以1.56億元罰款和解

後來雙方達成和解，馬斯克及特斯拉在不承認犯錯的前提下，同意分別支付2000萬美元（約1.56億港元）的罰款，並同意馬斯克今後在社交媒體上發表的言論須得到特斯拉律師的批准。到2019年初，證交會與馬斯克等再修訂協議，列明若馬斯克在社交媒體發布的帖文涉及特斯拉的生產數據、新業務發展或公司財務狀况，便須先得到公司律師的批准。

《華爾街日報》報道披露證交會認為馬斯克違反協議的其中一則帖文是2019年7月，他在Twitter寫：「快速提升產能，希望年底時每周能生產1000個太陽能屋頂。」證交會當年8月去信公司，而特斯拉的回覆說馬斯克沒向律師提交帖文，公司負責審批的委員會後來亦覺得他的言論「完全是期望」，不是數據。另一則帖文是2020年5月，馬斯克在Twitter寫：「 特斯拉的股價太高了」。他的帖文一出特斯拉股價即下跌。同月證交會再向特斯拉提出警告，特斯拉的回應是這純屬他的個人意見，毋須事先審批。證交會在信中直指非常關注特斯拉堅持認為馬斯克沒犯規。

周三又發帖：「大家搶晶片如囤積廁紙」

馬斯克周三剛又發出一則帖文，指車用晶片短缺令特斯拉供應鏈混亂。他指同業紛紛訂購多於其所需的微控制器，猶消費者在疫情爆發初期囤積廁紙一樣。「缺貨的恐懼令每家公司都在額外訂貨，就像廁紙短缺一樣，還要是超級龐大的規模」。

（綜合報道）

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