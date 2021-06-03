內房5月銷售續向好 奧園合同銷售額按年升12%

融信（3301）公布，今年5月合約銷售額139.45億元，較2020年5月的127.84億元按年增9.1%；今年首5個月總合約銷售額約為681.23億元，按年增67.26%。景瑞控股（1862）公布，今年5月份的合約簽約銷售額為29.03億元，較2020年5月份的17.82億元按年增62.9%；今年首5個月總合約簽約銷售額約152.96億元，按年增179.9%。

花樣年（1777）公布，今年5月份的合約銷售額為59.78億元，較2020年5月份的38.1億元按年增56.9%；今年首5個月合約銷售額為219.06億元，較2020年首5個月的115.06億元按年升90.4%。

碧桂園5月銷售建築面積跌2.1%

碧桂園（2007）公布，今年5月單月實現合同銷售額約573.8億元，按年微升2.3%，期內合同銷售建築面積約651萬平方米，下跌2.1%。

內房5月銷售繼續向好勢頭，銀河聯昌發表報告預期，內房將在5月交出亮眼的銷售成績，約按年增長18%，並預期全年內房商能超額完成10%目標。