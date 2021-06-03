車股逆市升 吉利飈近6% 大行看好收窄與電動車巨頭差距

明報記者 胡學能

花旗將今年中國新能源汽車銷售預期，由原先約179萬輛，上調至252萬輛，2025年中國新能源汽車的銷售預測，由原先686萬輛，升至784萬輛，報告預計今年中國汽車業會產生71萬新能源汽車積分，將會抵消平均燃油消耗量負積分99%，新能源汽車製造商料受益最多，如比亞迪（1211）、小鵬（美︰XPEV）及蔚來（美︰NIO）等，它們擁有多於足夠的新能源汽車及平均燃油消耗量積分，有可能將過量的積分售出而得益。

報告亦指吉利受惠於商業伙伴鴻海及其他供應商協助，晶片短缺應較同業解決得快，預期吉利今年5月批發及零售出貨按月回復。

野村：旗下電動車極氪料第四季交付

野村報告指，吉利旗下電動車品牌極氪，首輛車型「極氪001」料今年第四季開始向客人交付，品牌對吉利而言是收窄與電動車巨頭差距的機會，隨後3年內會有數個新車型推出，因所有車型都由吉利的「SEA」平台發展，車型的發展周期能夠縮減，且受益於減省成本。

大行唱好下，吉利昨升5.94%，收報21.4元，成交金額逾29億元。比亞迪亦升1.1%，收報193元，自上月中的低位已累升39%。蔚來及小鵬周二晚公布5月交付量理想，帶動兩者周二在美股升逾9%及7%。

分析：恒指目標仍維持32,000點

至於恒指昨受A股拖累，回吐170點，收報29,297點，成交金額1502億元，似在今年3月高位前遇到阻力。FSM（香港）投資組合管理及研究部總監沈家麟表示，恒指年內目標仍維持32,000點，相信可選消費、健康護理及資訊科技會是推動恒指今年表現的板塊。