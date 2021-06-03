渣打伙BC科技 建數字資產交易平台 服務歐洲機構客

明報記者 蔡穎霖

BC科技本身亦營運數字資產平台OSL，OSL去年獲香港證監會牌照。而這次和渣打擬建的新合資公司將以英國為基地，初期專注於歐洲市場，為機構交易客戶在市場上對接交易對手，提供比特幣（Bitcoin）、以太坊（ETH）和其他數碼資產的深度流動資金池。

雙方將會共同派員管理，BC科技的首席資訊總監Usman Syed Ahmad擔任新公司的行政總裁，而渣打創投的Nick Philpott將出任首席運營總監。

高盛與星展 同對加密幣業務有興趣

近來有不少銀行加入「幣戰」，例如高盛上月宣布，成立加密貨幣交易團隊，並成為全球貨幣和新興市場部門的一部分。星展早在去年已宣布，擬建立數碼資產交易平台。亦有銀行取態保守，匯控行政總裁祈耀年早前便明確表示，由於虛擬貨幣走勢波動且缺乏透明度，該行沒有設立加密貨幣交易部門的計劃，亦不打算向客戶提供虛幣以作投資之用。

渣打3年前已研究區塊鏈應用

事實上，渣打早於3年前已有研究區塊鏈應用，相比同業早已走得較前。該行2018年跟製造業巨頭西門子合作，開展一項試點計劃，為區塊鏈的貿易融資提供銀行擔保。

除此之外，該行亦已投資核心區塊鏈技術供應商Metaco，並與泰國銀行和香港金融管理局合作，探索跨境資金流轉的分佈式帳簿互通解決方案。

去年已推「機構級」平台Zodia

渣打去年亦伙拍美國老牌私人銀行北方信託（Northern Trust），推出「機構級」的加密貨幣託管平台Zodia，協助機構投資數碼資產，包括交易和結算服務，變革金融市場的運作模式。

平台今年起於英國倫敦營運，惟仍有待英國金融行為監管局頒發登記許可。

渣打創投代表Alex Manson深信數碼資產將繼續發展，並獲機構市場接納為重要的資產類別，故正建立安全可靠的投資基礎設施。新合資公司將獲得Zodia支持，確保機構投資者有安全合規的託管保障，透過提供經紀商和交易平台，讓投資者安全地使用和進行交易。