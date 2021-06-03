煤氣：今年不加價 將推疫苗優惠

陳永堅表示目前本港市道仍然低迷，失業率高企、通脹輕微及商業活動較少，故不加煤氣費。陳指本港第一季度的整體售氣量按年下跌1.8%，但撇除去年閏年的日數差異後，則微跌0.7%。而爐具銷售按年升20%，當中廚櫃升幅較佳。他又指本港售氣量受疫情拖累，工業用氣量下跌。但住宅用氣量按年有升幅，故未對集團業務造成太大影響。

而執行董事、首席財務總裁暨公司秘書何漢明指疫情逐漸緩和，加上內地經濟好轉，有信心今年業績較去年好。他更指港華燃氣（1083）與上海燃氣的結盟約本月尾完成所有交易手續，預料屆時會反映上海燃氣實際的帳面收益。

售氣量微跌 爐具銷售升20%

就政府及各大機構近日不斷「谷針」，陳永堅指作為公用事業機構，十分鼓勵市民接種疫苗，並會在本星期內公布有關疫苗優惠措施。

就廣東疫情升溫，集團指當地工廠未見停工，加上民眾於家中膳食次數增加，助長用氣量，料不影響內地業務。為配合國家「十四五」規劃，陳永堅稱，集團致力以天然氣取代煤炭和石油，並着重發展可再生能源，尤其是氫氣。