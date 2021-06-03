經濟

富途客狂掃貨 壹傳媒飈近七成

【明報專訊】《蘋果日報》母公司壹傳媒（0282）前日收市後公布，創辦人兼大股東黎智英遭國安處禁止行使股份投票權，變相令掌握壹傳媒「街貨」者可操控董事局，集團股價昨日隨即再遭大幅炒上，全日最高升逾一倍，收市仍升近七成。據資料顯示，富途昨日再成買入股數最高的經紀行，過去5日累計買入股數近2200萬股，佔目前具投票權股份近3%。

持街貨入主董事局不是夢

壹傳媒昨日高開近15%，早段最多升逾一倍至0.44元，其後升幅收窄，收市升約67.5%，收報0.355元，全日成交股數達2.88億股，相當於集團仍具投票權股份的四成。

資料顯示，昨日買入壹傳媒股份的經紀行中，以散戶客為主的富途最多，單日買入約385.49萬股，排在其後的台資券商群益，以及盈透分別買入逾140萬股。倘以過去5日累計，富途客戶合共買入約2176.34萬股。

目前壹傳媒已發行股份約26.36億股，黎智英持有約18.79億股，即71.28%股權，並無任何其他持股逾5%須公開披露的股東，已知股東包括多名壹傳媒高層，包括葉一堅、張劍虹及周達權等，當中以葉一堅持近1300萬股最多；另獨立股評人David Webb曾持股逾5%，惟現時已經沽清，前特首梁振英則聲稱自己是小股東，但未有披露持股數目。

8月股東會 非執董或重選

根據公司法，上市公司每年須召開一次股東周年大會，審議包括重選任期屆滿的董事、授權董事會發行新股及回購股份等多項議案，須獲持股量過半數的出席股東贊成方能通過。壹傳媒財政年度截止日為每年3月31日，過去一般在每年6月公布全年業績，並在8月份舉行股東周年大會，當中非執董兼主席葉一堅、財務總裁周達權任期預料屆滿，屆時或需重選。

相關字詞﹕富途 黎智英 壹傳媒 蘋果日報

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