經濟
新股

GogoX最快下季上市籌最多39億

【明報專訊】據路透社旗下《IFR》報道，本地獨角獸GogoX計劃在IPO前融資籌集最多5000萬美元，完成IPO前融資會向聯交所遞交上市申請，最快會在第三季在港上市，預料集資4億至5億美元（約31億至38.8億港元）。

GogoX前稱GOGOVAN，早於2013年成立，2017年與內地貨運平台「58到家」旗下的「58速運」合併，業務已拓展至中國等7個國家、合共逾300個城市。報道表示，GogoX今次的IPO前融資由中金及瑞銀負責協調，公司估值約15億至20億美元（約117億至156億港元），公司發言人拒絕回應消息。

另外，據內媒報道，微創醫療（0853）旗下微創醫療機器人計劃今年來港上市，最快本月正式向聯交所交上市申請。

微創醫療機器人傳本月申上市

微創醫療機器人成立於2015年，主要從事手術機器人醫療器械研發、生產和商業化，截至去年12月底，已有2個產品位於臨牀試驗階段，3個產品豁免臨牀試驗。公司去年8月底完成30億元人民幣融資，包括15億元人民幣的直接增資，以及微創15億元人民幣股權轉讓款，引入高瓴資本、易方達資本等多個戰略投資者，融資後估值為225億元人民幣，高瓴資本持有公司逾8%股份。

[新股]

相關字詞﹕微創醫療機器人 微創醫療 新股 高瓴資本

上 / 下一篇新聞

時代天使今招股 孖展已超購140倍 公開發售最多僅4.2萬手 分析料斥逾千萬亦未必中籤
時代天使今招股 孖展已超購140倍 公開發售最多僅4.2萬手 分析料斥逾千萬亦未必中籤
信銀客戶最多斥160萬認購iBond
信銀客戶最多斥160萬認購iBond
富途客狂掃貨 壹傳媒飈近七成
富途客狂掃貨 壹傳媒飈近七成
煤氣：今年不加價 將推疫苗優惠
煤氣：今年不加價 將推疫苗優惠
渣打伙BC科技 建數字資產交易平台 服務歐洲機構客
渣打伙BC科技 建數字資產交易平台 服務歐洲機構客
央視新聞揭「加密貨幣騙局」
央視新聞揭「加密貨幣騙局」
涉披露違規受查 山東墨龍挫一成
涉披露違規受查 山東墨龍挫一成
車股逆市升 吉利飈近6% 大行看好收窄與電動車巨頭差距
車股逆市升 吉利飈近6% 大行看好收窄與電動車巨頭差距
新華社出口術緩升勢 人民幣匯價跌
新華社出口術緩升勢 人民幣匯價跌
深圳約談5小貸公司 防資金違規流入房地產
深圳約談5小貸公司 防資金違規流入房地產
內房5月銷售續向好 奧園合同銷售額按年升12%
內房5月銷售續向好 奧園合同銷售額按年升12%
立法會通過上調股票印花稅 8月1日生效
立法會通過上調股票印花稅 8月1日生效
何柱國沽星島3.7%股權 套現4447萬
何柱國沽星島3.7%股權 套現4447萬
美證交轟馬斯克違規發帖 兩次發帖未獲律師批准 指特斯拉失責
美證交轟馬斯克違規發帖 兩次發帖未獲律師批准 指特斯拉失責
沙特：需求明顯改善 油價高位徘徊
沙特：需求明顯改善 油價高位徘徊
ZOOM首季收入急增1.91倍勝預期 股價初段回穩
ZOOM首季收入急增1.91倍勝預期 股價初段回穩
張兆聰：毋懼內房弱勢 越地不斷破頂
張兆聰：毋懼內房弱勢 越地不斷破頂
李曉佳：一個裝修佬擾動一國樓市
李曉佳：一個裝修佬擾動一國樓市
技術取勝：吉利23.5元有阻力
技術取勝：吉利23.5元有阻力
劉思明：能源股向好 中集安瑞科可吼
劉思明：能源股向好 中集安瑞科可吼
周顯：壹傳媒不值得惡意收購
周顯：壹傳媒不值得惡意收購
湯文亮：長期病患者希望別人打針
湯文亮：長期病患者希望別人打針
協成行勝利道芳菲1房286呎入場 三市區舊契盤月內登場共涉366伙
協成行勝利道芳菲1房286呎入場 三市區舊契盤月內登場共涉366伙
柏傲莊III五日暫收近2萬票 超額59倍
柏傲莊III五日暫收近2萬票 超額59倍
反修例疫下轉職代理 437萬購千望「上車」
反修例疫下轉職代理 437萬購千望「上車」
屯馬線全開通前 喜築1房呎價首破2萬
屯馬線全開通前 喜築1房呎價首破2萬
半山捌號首錄租賃 1房呎租82元
半山捌號首錄租賃 1房呎租82元
鄧成波家族半月沽10舖套近10億
鄧成波家族半月沽10舖套近10億
中港生兒育女 費用差異大
中港生兒育女 費用差異大
灣區須知：港男月入2萬 深圳平均工資逾5000元人幣
灣區須知：港男月入2萬 深圳平均工資逾5000元人幣
富瑞張永添：本月續捧物管 下季轉炒內房
富瑞張永添：本月續捧物管 下季轉炒內房
三條紅線限內房借貸已見成效
三條紅線限內房借貸已見成效
內房分析員多屬港人 首要說好普通話
內房分析員多屬港人 首要說好普通話