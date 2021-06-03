GogoX最快下季上市籌最多39億

GogoX前稱GOGOVAN，早於2013年成立，2017年與內地貨運平台「58到家」旗下的「58速運」合併，業務已拓展至中國等7個國家、合共逾300個城市。報道表示，GogoX今次的IPO前融資由中金及瑞銀負責協調，公司估值約15億至20億美元（約117億至156億港元），公司發言人拒絕回應消息。

另外，據內媒報道，微創醫療（0853）旗下微創醫療機器人計劃今年來港上市，最快本月正式向聯交所交上市申請。

微創醫療機器人傳本月申上市

微創醫療機器人成立於2015年，主要從事手術機器人醫療器械研發、生產和商業化，截至去年12月底，已有2個產品位於臨牀試驗階段，3個產品豁免臨牀試驗。公司去年8月底完成30億元人民幣融資，包括15億元人民幣的直接增資，以及微創15億元人民幣股權轉讓款，引入高瓴資本、易方達資本等多個戰略投資者，融資後估值為225億元人民幣，高瓴資本持有公司逾8%股份。

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