GogoX最快下季上市籌最多39億

【明報專訊】據路透社旗下《IFR》報道，本地獨角獸GogoX計劃在IPO前融資籌集最多5000萬美元，完成IPO前融資會向聯交所遞交上市申請，最快會在第三季在港上市，預料集資4億至5億美元（約31億至38.8億港元）。
GogoX前稱GOGOVAN，早於2013年成立，2017年與內地貨運平台「58到家」旗下的「58速運」合併，業務已拓展至中國等7個國家、合共逾300個城市。報道表示，GogoX今次的IPO前融資由中金及瑞銀負責協調，公司估值約15億至20億美元（約117億至156億港元），公司發言人拒絕回應消息。
另外，據內媒報道，微創醫療（0853）旗下微創醫療機器人計劃今年來港上市，最快本月正式向聯交所交上市申請。
微創醫療機器人傳本月申上市
微創醫療機器人成立於2015年，主要從事手術機器人醫療器械研發、生產和商業化，截至去年12月底，已有2個產品位於臨牀試驗階段，3個產品豁免臨牀試驗。公司去年8月底完成30億元人民幣融資，包括15億元人民幣的直接增資，以及微創15億元人民幣股權轉讓款，引入高瓴資本、易方達資本等多個戰略投資者，融資後估值為225億元人民幣，高瓴資本持有公司逾8%股份。