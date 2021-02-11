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時代天使今招股 孖展已超購140倍 公開發售最多僅4.2萬手 分析料斥逾千萬亦未必中籤

【明報專訊】內地隱形牙套生產商時代天使科技（6699）今日起招股，雖然一手入場費高達3.5萬元，創新股招股新高，但由於業務獨特加上股份供應量極少，突然掀起認購熱潮，單單計算3家經紀行昨日獲客戶預訂的孖展金額已達405億元，相當於已獲近140倍超額認購。計及超額配股權及股份回撥等因素，時代天使公開發售最多亦僅得4.2萬手股份供分配，有證券行預計，在市場反應熱烈的情况下，投資者至少需認購逾千萬元，才有較大機會獲派一手。

明報記者 陳麗歡

據初步資料顯示，時代天使今次招股合共發售1682.9萬股。招股價介乎147元至173元，集額最多達29.11億元。每手200股入場費為34,948.66元，打破去年上市的再鼎醫藥（9688）紀錄，成為近年入場門檻最高的新股。時代天使招股期由今日至下周二（8日）中午，6月16日上市。

每手入場費近3.5萬元 新股最高

以時代天使今次招股，公開發售及國際配售各佔10%及90%計算，供公開發售分配股份僅得8415手，以昨日單計預訂孖展已超購逾百倍計，最終公開發售佔比很大機會會回撥至五成，即增至約4.2萬手。但由於供應依然稀缺，倘若時代天使重演今年初新股動輒達數十萬人認購盛况，投資者依然一手難求。

時代天使成立於2003年，主要研發口腔隱形矯正技術、生產及銷售隱形矯正器。據初步招股書顯示，集團2019年和去年純利按年升15.72%和1.16倍，分別達6923.1萬元人民幣及達1.49億元人民幣，按年大增1.16倍。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，時代天使從事行業較為獨特，而且業務已錄得盈利，加上外圍大市暫時回穩，例如京東物流（2618）上次招股反應已明顯轉熱。他預期，時代天使有機會獲投資者追捧，該行昨日已有250億元孖展被客戶預留。

券商籲採「人頭戰術」進擊

輝立證券企業融資經理陳英傑表示，時代天使公開發售股數供應較少，預期不少投資者會加大金額認購，增加中籤機會率，並預計認購1000萬元以上才有較高機會穩中一手。他又建議，散戶亦可考慮採用「人頭戰術」一試。該行亦已有150億元孖展被客戶預留，連同耀才及時富已有5億元預留孖展，時代天使公開發售已超購達138.65倍。

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