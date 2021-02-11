經濟

香港地產

太古地產800萬推動全民接種疫苗

【明報專訊】行政長官林鄭月娥日前宣布展開「全城起動、快打疫苗」運動，政府聯同社會各界推出多項措施鼓勵市民接種新冠疫苗。太古地產（1972）響應政府及監管局呼籲，將投放800萬元鼓勵廣大市民及員工接種新冠疫苗，以提高疫苗接種率。

太古地產公布，因應當局呼籲雙管齊下鼓勵全民接種疫苗，完成接種兩劑疫苗的公眾人士可參加大抽獎，集團更提供共500份獎品予已接種疫苗的香港居民身分證持有人，每名幸運兒有機會贏得10,000元商場現金券；完成接種疫苗的香港員工，除可享一天特別假期外，更可獲發2000元商場現金券。此外，太古地產也為所有香港員工免費提供疫苗接種前的身體檢查。

太古地產行政總裁白德利表示，提高疫苗接種率是遏止疫情的最有效辦法，集團期盼為社會出一分力，透過連串鼓勵措施支持香港特區政府的疫苗接種計劃，並為集團的員工、租戶以及廣大市民提供支援，讓香港經濟重回正軌。

地監局呼籲 代理行提供「疫苗假期」

地產代理監管局（下稱「地監局」）指出，早在今年4月已宣布，員工可在上班時間接種疫苗；而在接種每一劑疫苗後，員工可享有一天有薪病假。

地監局又稱，早在今年4月已鼓勵地產代理業界人士在考慮健康情况後接種疫苗，員工可在上班時間內利用兩小時前往接種新冠疫苗，並呼籲地產代理公司為員工提供彈性工作安排，並在他們接種疫苗當日或翌日提供一天有薪病假。

相關字詞﹕疫苗 太古地產 地產代理監管局

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