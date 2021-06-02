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鄧成波家族昨沽最少4舖 套現近4億

【明報專訊】「舖王」鄧成波離世後，其家族成員積極放售物業套現，正當鄧成波思念會周六舉行前，市場消息指出，鄧氏家族昨日再連沽最少4個舖位，單日套現約3.85億元。對於上述沽貨消息，鄧氏家族旗下陞域集團僅回應稱不評論市場傳聞。

怡和街舖2.1億易手 5年僅升3%

市場消息稱，昨日連環沽出的4個商舖中，以銅鑼灣怡和街46至54號地下A及F舖連地庫的成交價最高，鄧氏家族原以2.2億元放售，據悉最新減價1000萬元或4.5%，以2.1億元易手，以面積5150方呎計，呎價約4.08萬元。土地註冊處顯示，鄧成波或相關人士2016年2.04億元購入，持貨約5年，帳面僅微賺600萬元或近3%。

新填地街舖8100萬沽 29年升12倍

另市場消息指出，油麻地新填地街142至144號地下至2樓，總面積8030方呎，鄧氏家族早前以8500萬元放售，最新連租約以8100萬元易手，減價400萬元或近5%，呎價約1萬元。據悉，商舖由喜筵酒家租用，月租18.78萬元，即買家租金回報2.8厘。上述舖位由鄧成波或有關人士於1992年以600萬元購入，帳賺7500萬元，物業29年間升值12.5倍。

此外，市場人士亦稱，由鄧成波家族或有關人士持有的旺角洗衣街165號地下連2樓，面積4015方呎，以6200萬元易手，呎價1.54萬元；另油麻地上海街387號地下，面積約850方呎，則以3200萬元易手，呎價3.76萬元。

相關字詞﹕新填地街 怡和街 陞域集團 舖王鄧成波

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