經濟

香港地產

昇悅居海景2房重上逾千萬元大關

【明報專訊】繼早前西九四小龍之一的荔枝角碧海藍天，有複式戶成為區內樓王後，四小龍之一的昇悅居，有海景2房戶成交價重上逾千萬元大關，逼近屋苑2房戶最高紀錄。市場消息稱，昇悅居3座極高層A室，實用513方呎，2房享海景，獲上車客以1028萬元承接，實呎20,039元。原業主2013年以648萬元購入，帳面獲利380萬元或近六成。

嘉湖價量齊升 上月逼70宗成交

資料顯示，昇悅居最貴2房樓王，位於2座高層B室，實用面積516方呎，於2018年7月以1030萬元易手，實呎19,961元，即近3年再錄千萬元2房戶成交。此外，新界大型上車屋苑的天水圍嘉湖山莊交投亦回勇，上月錄69宗成交，宗數與2019年10月看齊，屬2015年6月後新高。中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，屋苑上月平均實呎11,294元，按月升2.5%，價量齊升。

Overbays洋房3.8億易手 實呎9.8萬

部分交投疏落的豪宅洋房亦錄二手成交。市場消息指出，淺水灣道71號Overbays單號洋房，實用3871方呎，另連452方呎前庭及282方呎庭院，最新以約3.8億元易手，實呎約9.8萬元，為屋苑近17年來首宗二手成交。原業主早於1996年以5100萬元購入，帳面獲利約3.29億元或6.5倍。代理透露，屋苑對上一宗成交要追溯至2004年，當時面積相同的一間單號洋房，以6280萬元二手成交，實呎16,223元。

白居二客455萬入市宏富苑2房戶

新一批「白居二」中籤者出籠，連日市場錄多宗「白居二」成交。市場消息稱，元朗宏富苑高層1室，實用438方呎兩房戶，以455萬元未補地價易手，實呎10,388元，買家為「白居二」客。原業主2017年4月240.7萬元一手未補價買入，帳面賺214.3萬元或近九成。

相關字詞﹕宏富苑 白居二 嘉湖山莊 昇悅居

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