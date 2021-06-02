昇悅居海景2房重上逾千萬元大關

嘉湖價量齊升 上月逼70宗成交

資料顯示，昇悅居最貴2房樓王，位於2座高層B室，實用面積516方呎，於2018年7月以1030萬元易手，實呎19,961元，即近3年再錄千萬元2房戶成交。此外，新界大型上車屋苑的天水圍嘉湖山莊交投亦回勇，上月錄69宗成交，宗數與2019年10月看齊，屬2015年6月後新高。中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，屋苑上月平均實呎11,294元，按月升2.5%，價量齊升。

Overbays洋房3.8億易手 實呎9.8萬

部分交投疏落的豪宅洋房亦錄二手成交。市場消息指出，淺水灣道71號Overbays單號洋房，實用3871方呎，另連452方呎前庭及282方呎庭院，最新以約3.8億元易手，實呎約9.8萬元，為屋苑近17年來首宗二手成交。原業主早於1996年以5100萬元購入，帳面獲利約3.29億元或6.5倍。代理透露，屋苑對上一宗成交要追溯至2004年，當時面積相同的一間單號洋房，以6280萬元二手成交，實呎16,223元。

白居二客455萬入市宏富苑2房戶

新一批「白居二」中籤者出籠，連日市場錄多宗「白居二」成交。市場消息稱，元朗宏富苑高層1室，實用438方呎兩房戶，以455萬元未補地價易手，實呎10,388元，買家為「白居二」客。原業主2017年4月240.7萬元一手未補價買入，帳面賺214.3萬元或近九成。