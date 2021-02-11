桂洪紅磡曼翹 開放式戶186呎起

一年樓花期 最快下月推

莫潔雯又透露，集團尚有2至3個市區併購項目發展中，但未必趕及今年推售。事實上，桂洪集團為本港老牌發展商之一，創辦人「釘王」陳桂洪早於1970年代以併購市區舊樓起家。桂洪集團董事凌俊偉表示，集團過去曾發展多個項目，如山頂堪士達道1號、中環安蘭街18號銀座式商廈等，亦有海外物業等。他提到，近年本港服務式住宅需求增加，集團亦推出BEAK服務式住宅品牌，包括上環BEAK Lane及炮台山BEAK terrace。

一手市場方面，昨日共錄約16宗一手成交，其中長實（1113）中半山21 BORRETT ROAD，昨日以招標形式售出一伙，單位15樓1號室，實用2945方呎，5房間隔，連兩個車位以2.3146億元售出，實呎78,594元。項目今年初推售，不足半年累售9伙，套現約24億元。