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桂洪紅磡曼翹 開放式戶186呎起

【明報專訊】逾10年未推售本港住宅新盤的桂洪集團，正部署推售紅磡馬頭圍道86號住宅項目曼翹（MANGROVE）。桂洪集團董事莫潔雯表示，曼翹最快本月上載樓書，下月初開售，售價參考同區新盤做價。仲量聯行香港項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，曼翹共130伙，主攻開放式及1房單位，實用由186至250方呎，另設5伙特色單位，實用面積及間隔容後公布。項目的關鍵日期為2022年6月30日。

一年樓花期 最快下月推

莫潔雯又透露，集團尚有2至3個市區併購項目發展中，但未必趕及今年推售。事實上，桂洪集團為本港老牌發展商之一，創辦人「釘王」陳桂洪早於1970年代以併購市區舊樓起家。桂洪集團董事凌俊偉表示，集團過去曾發展多個項目，如山頂堪士達道1號、中環安蘭街18號銀座式商廈等，亦有海外物業等。他提到，近年本港服務式住宅需求增加，集團亦推出BEAK服務式住宅品牌，包括上環BEAK Lane及炮台山BEAK terrace。

一手市場方面，昨日共錄約16宗一手成交，其中長實（1113）中半山21 BORRETT ROAD，昨日以招標形式售出一伙，單位15樓1號室，實用2945方呎，5房間隔，連兩個車位以2.3146億元售出，實呎78,594元。項目今年初推售，不足半年累售9伙，套現約24億元。

相關字詞﹕釘王 長實 莫潔雯 桂洪集團 曼翹

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