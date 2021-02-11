柏傲莊III加推149伙 折實均呎21368元 個別加價近5% 周六首輪開售331伙

明報記者 林尚民

柏傲莊III昨加推的2號價單，涉及149伙 ，包括19伙1房戶、60伙2房戶、51伙3房戶及19伙4房戶，實用310至1022方呎，折實價753.9萬至2529.5萬元，折實實呎17,999元至25,781元，若以定價計，整批單位平均實呎約26,711元，扣除最高20%折扣後，折實平均實呎21,368元，較首張價單折實平均實呎19,999元高約6.8%。

加推折實均呎較首批高近7%

若將新舊價單對比，個別單位見輕微加幅，如最新推出、實用509方呎的8B座21樓B室，2房間隔，望河景，定價1361.3萬元，實呎26,745元，而1號價單中，面積相同的8B座20樓B室，定價則為1289.8萬元，即新推單位樓層高一層，但定價高約5.5%，估計撇除樓層因素，加價幅度近5%。新世界營業及市務總監黃浩賢表示，因應市場反應熾熱及向隅客眾多，故加推價單2號涉149伙單位應市，加推單位定價參考單位樓層及坐向景觀等因素，料定價反映市場價格。

另發展商同時公布銷售安排，將於周六發售首兩張價單共331個單位，並會於明午3時截止登記，周五進行抽籤。

4日暫收1.6萬票 超額47倍

市場消息指出，截至昨晚7時，項目累收逾1.6萬認購登記，超額約47倍多，並料成2021年新盤票王。黃浩賢表示，入票客源四成屬新客，六成屬已購買柏傲莊I及II期或入票之向隅客，有意「添食」購入多於1伙單位。

事實上，本月市場仍有多個大型新盤有望推出，如中洲置業旗下火炭星凱．堤岸，發展商早前表明，若樓盤獲批預售，將於月內緊接柏傲莊III推售。項目提供1335伙，涵蓋開放式至4房間隔，主打實用約330至580方呎的1、2房單位。另新地( 0016）旗下元朗站項目The YOHO Hub B期，以及宏安地產（1243）青衣薈藍，同樣待批預售，並有望本月推出，前者提供1030個單位，後者則設320伙。市區盤方面，萬科香港何文田自由道VAU Residence，亦會於短期內推出，項目以開放式及1房戶作主打，實用面積約200方呎起。