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經濟
2021年6月2日星期三
技術取勝
投資策略
金管局要求銀行前線員工打疫苗 銀行兩周內上報人數 工會憂不打針被處分
證監促持牌法團鼓勵關鍵職能員工接種疫苗
多家銀行響應 推額外「打針假」
恒地員工打齊兩針 可獲4天假期
iBond昨首日開售 4券商錄逾14億元認購額
美團重上300元 恒指升穿4月高位
4月零售連升3個月 業界冀下半年通關 總銷貨價值升12.1% 遜預期
澳門5月賭收按年增長5倍 勝預期
恒大5月份銷情放緩 按年升6%
新增房產貸款比例高 銀保監將實施名單制
新鴻基沽清光大新鴻基 將停用「新鴻基」名稱
恒大物業股東擬配股 套現最多45億
藥監局要求第三方平台 藥品網絡銷售嚴格把關
內地研設新平台接管華融 連同其他資管公司 或引新專業投資者
友邦新推自選貨幣儲蓄保險 攻留學生家長
5月現樓按揭登記增22% 匯豐重奪市佔率一哥
需求料大增 OPEC+同意續增產 疫情退 紐約期油兩年半新高
疫苗接種理想 英鎊兌美元創3年高
炒股平台羅賓漢IPO前 提名3新董事
張兆聰：汽車股轉強 首選比亞迪
植耀輝：持續燒錢 看淡美團前景
技術取勝：信利倘回調宜守1.6元
國泰招聘本地機師 應徵者須打齊兩針
劉思明：新能源概念回暖 福耀可吼
周顯：京東物流上市日跌太少
湯文亮：「魚蛋論」抗疫
柏傲莊III加推149伙 折實均呎21368元 個別加價近5% 周六首輪開售331伙
桂洪紅磡曼翹 開放式戶186呎起
昇悅居海景2房重上逾千萬元大關
仲量聯行料移民潮難扭轉供求失衡 樓價仍穩
鄧成波家族昨沽最少4舖 套現近4億
太古地產800萬推動全民接種疫苗
永義3億統一紅磡漆咸道北舊樓業權
宏利資管黃惠敏：疫苗重啟經濟 房託看好
技術取勝：信利倘回調宜守1.6元
【明報專訊】五礦資源料4.6元有阻力（圖）
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