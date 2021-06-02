疫苗接種理想 英鎊兌美元創3年高

東京Ueda Harlow分析師指出，英鎊看漲，是因為疫苗接種的進展使英國較其他國家更接近經濟正常化，令英鎊兌美元有望趨向1.45水平。

英明年8月前加息機率46%

經濟前景的改善，令市場猜測英倫銀行將加入加拿大和新西蘭的行列，釋出明年可能開始加息的信號。彭博社的數據顯示，隔夜指數掉期（OIS）的交易數據預示，英倫銀行明年8月前加息的可能性達46%。

另一方面，澳洲央行昨維持基準利率不變，並釋出鴿派信號，強調在實際通脹維持在2%至3%的目標範圍前，不會提高現金利率，預示在2024年前不大可能具備加息條件。該央行準備在7月的議息會議，考慮國債孳息率目標及進一步量寬（QE）。澳元兌美元回落至0.773，兌港元仍在6算以上。

澳洲央行釋鴿派信號

澳元回落

此外，受能源價格上漲等推動，歐元區通脹增長加快。5月通脹率按年升2%，超越歐央行略低於2%的通脹目標，是近3年來最高水平。歐洲央行一直認為，通脹壓力只是暫時。歐元區經濟趨向復蘇。IHS Markit的數據顯示，歐元區5月製造業PMI終值，意外上修至63.1創新高。產出和新訂單持續激增，但交貨時間大幅延長，為通脹帶來更大壓力。歐元兌美元昨維持在1.22水平。

（綜合報道）

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