經濟
國際金融

疫苗接種理想 英鎊兌美元創3年高

【明報專訊】印度變種病毒在英國傳播之際，英鎊強勢持續。由於疫苗接種的進展理想，英鎊兌美元昨曾升至1.4248，創3年高位。英鎊兌港元，昨高見11.0564。根據彭博社數據，按照目前的接種進度，英國四分之三的人口將在一個月內完成兩劑疫苗接種。

東京Ueda Harlow分析師指出，英鎊看漲，是因為疫苗接種的進展使英國較其他國家更接近經濟正常化，令英鎊兌美元有望趨向1.45水平。

英明年8月前加息機率46%

經濟前景的改善，令市場猜測英倫銀行將加入加拿大和新西蘭的行列，釋出明年可能開始加息的信號。彭博社的數據顯示，隔夜指數掉期（OIS）的交易數據預示，英倫銀行明年8月前加息的可能性達46%。

另一方面，澳洲央行昨維持基準利率不變，並釋出鴿派信號，強調在實際通脹維持在2%至3%的目標範圍前，不會提高現金利率，預示在2024年前不大可能具備加息條件。該央行準備在7月的議息會議，考慮國債孳息率目標及進一步量寬（QE）。澳元兌美元回落至0.773，兌港元仍在6算以上。

澳洲央行釋鴿派信號

澳元回落

此外，受能源價格上漲等推動，歐元區通脹增長加快。5月通脹率按年升2%，超越歐央行略低於2%的通脹目標，是近3年來最高水平。歐洲央行一直認為，通脹壓力只是暫時。歐元區經濟趨向復蘇。IHS Markit的數據顯示，歐元區5月製造業PMI終值，意外上修至63.1創新高。產出和新訂單持續激增，但交貨時間大幅延長，為通脹帶來更大壓力。歐元兌美元昨維持在1.22水平。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

金管局要求銀行前線員工打疫苗 銀行兩周內上報人數 工會憂不打針被處分
金管局要求銀行前線員工打疫苗 銀行兩周內上報人數 工會憂不打針被處分
證監促持牌法團鼓勵關鍵職能員工接種疫苗
證監促持牌法團鼓勵關鍵職能員工接種疫苗
多家銀行響應 推額外「打針假」
多家銀行響應 推額外「打針假」
恒地員工打齊兩針 可獲4天假期
恒地員工打齊兩針 可獲4天假期
iBond昨首日開售 4券商錄逾14億元認購額
iBond昨首日開售 4券商錄逾14億元認購額
美團重上300元 恒指升穿4月高位
美團重上300元 恒指升穿4月高位
4月零售連升3個月 業界冀下半年通關 總銷貨價值升12.1% 遜預期
4月零售連升3個月 業界冀下半年通關 總銷貨價值升12.1% 遜預期
澳門5月賭收按年增長5倍 勝預期
澳門5月賭收按年增長5倍 勝預期
恒大5月份銷情放緩 按年升6%
恒大5月份銷情放緩 按年升6%
新增房產貸款比例高 銀保監將實施名單制
新增房產貸款比例高 銀保監將實施名單制
新鴻基沽清光大新鴻基 將停用「新鴻基」名稱
新鴻基沽清光大新鴻基 將停用「新鴻基」名稱
恒大物業股東擬配股 套現最多45億
恒大物業股東擬配股 套現最多45億
藥監局要求第三方平台 藥品網絡銷售嚴格把關
藥監局要求第三方平台 藥品網絡銷售嚴格把關
內地研設新平台接管華融 連同其他資管公司 或引新專業投資者
內地研設新平台接管華融 連同其他資管公司 或引新專業投資者
友邦新推自選貨幣儲蓄保險 攻留學生家長
友邦新推自選貨幣儲蓄保險 攻留學生家長
5月現樓按揭登記增22% 匯豐重奪市佔率一哥
5月現樓按揭登記增22% 匯豐重奪市佔率一哥
需求料大增 OPEC+同意續增產 疫情退 紐約期油兩年半新高
需求料大增 OPEC+同意續增產 疫情退 紐約期油兩年半新高
炒股平台羅賓漢IPO前 提名3新董事
炒股平台羅賓漢IPO前 提名3新董事
張兆聰：汽車股轉強 首選比亞迪
張兆聰：汽車股轉強 首選比亞迪
植耀輝：持續燒錢 看淡美團前景
植耀輝：持續燒錢 看淡美團前景
技術取勝：信利倘回調宜守1.6元
技術取勝：信利倘回調宜守1.6元
國泰招聘本地機師 應徵者須打齊兩針
國泰招聘本地機師 應徵者須打齊兩針
劉思明：新能源概念回暖 福耀可吼
劉思明：新能源概念回暖 福耀可吼
周顯：京東物流上市日跌太少
周顯：京東物流上市日跌太少
湯文亮：「魚蛋論」抗疫
湯文亮：「魚蛋論」抗疫
柏傲莊III加推149伙 折實均呎21368元 個別加價近5% 周六首輪開售331伙
柏傲莊III加推149伙 折實均呎21368元 個別加價近5% 周六首輪開售331伙
桂洪紅磡曼翹 開放式戶186呎起
桂洪紅磡曼翹 開放式戶186呎起
昇悅居海景2房重上逾千萬元大關
昇悅居海景2房重上逾千萬元大關
仲量聯行料移民潮難扭轉供求失衡 樓價仍穩
仲量聯行料移民潮難扭轉供求失衡 樓價仍穩
鄧成波家族昨沽最少4舖 套現近4億
鄧成波家族昨沽最少4舖 套現近4億
太古地產800萬推動全民接種疫苗
太古地產800萬推動全民接種疫苗
永義3億統一紅磡漆咸道北舊樓業權
永義3億統一紅磡漆咸道北舊樓業權
宏利資管黃惠敏：疫苗重啟經濟 房託看好
宏利資管黃惠敏：疫苗重啟經濟 房託看好