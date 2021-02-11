需求料大增 OPEC+同意續增產 疫情退 紐約期油兩年半新高

國際油價昨晚上漲逾2%。布蘭特期油升穿每桶70美元，高見每桶71.33美元，創3月以來高位。紐約期油升穿每桶68美元，是2018年10月以來首次。美國製造業活動繼續加快擴張，5月ISM製造業指數，由4月的60.7升至61.2，新訂單及訂單積壓量增加。通脹預期升溫，加上經濟數據向好，可能令聯儲局考慮調整政策，標普500指數早段逼近歷史高位後回落，納指午夜前轉跌。受油價等提振，道指早段升150點，午夜前升幅收窄。通脹預期也令美國10年期國債孳息率升至1.64厘。美元偏軟，金價在每盎司1900美元以上的5個月高位徘徊。

油價等提振 道指早段升

OPEC+去年5月起，協調每日減產970萬桶，此後分階段將減產規模收窄。根據今年4月的決議，OPEC+在5至7月底，將把減產幅度收窄至每日580萬桶。這意味OPEC+期內的產量，將恢復210萬桶。若沒有新的協議，OPEC+將維持今年7月的產量水平，直至2022年4月。

油組的聯合技術委員會估計，到今年7月底，發達國家的原油庫存，將低於2015至19年的平均水平，而這是油組衡量供需的一個關鍵指標。該委員會進一步估計，在今年9月至12月期間，發達國家的庫存將以每天超過200萬桶的速度迅速消耗。這導致很多觀察家預期，OPEC+需在今年下半年提高產量。總部設於巴黎的國際能源署（IEA）指出，美國、中國和歐洲的復蘇勢頭強勁，預計全球原油需求可在一年內重返疫情爆發前的水平。IEA警告，若OPEC+不提升產量，供需缺口可能擴大，令油價面臨上行壓力。

分析：伊朗倘增產 將限制油價上升

諮詢公司Rystad Energy的分析指出，油市正面臨去年4月低谷以來，完全相反的困境。產油商的艱巨任務，是恢復足夠的供應，以滿足迅速增長的原油需求。如果供應過份緊張，將導致油價暴漲，可能危及全球經濟復蘇。

不過當前的需求前景充滿不確定性，情况以亞洲尤甚。疫情嚴重的印度，原油需求受到重大打擊；日本和馬來西亞，最近也實施更嚴格的防疫措施應對疫情。此外，重啟伊朗核協議的磋商也存在變數。若伊朗的產量增加，將限制油價的上行空間。不過國際原子能機構（IAEA）發表的報告指出，伊朗未能解釋3個未經申報的地點為何有鈾元素的痕迹，可能引發伊朗與西方的新一輪外交衝突。諮詢機構FGE主席Fereidun Fesharaki稱，如果沒有伊朗的因素，油價到第三季中期的價格可能達到75至80美元。

（綜合報道）

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